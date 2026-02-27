CHP lideri Özgür Özel, geçtiğimiz hafta grup toplantısında yaptığı 'Akın beyin taşınmaz 12 mal varlığını açıklamasını bekliyorum. Hodri meydan süreniz 1 haftadır' sözlerinin üzerinden 10 gün geçti. TANINAN SÜRENİN ÜZERİNDEN 3 GÜN GEÇTİ AÇIKLAMA GELMEDİ Katıldığı iftar programında da CHP lideri konuştu ancak Akın Gürlek'in mal varlığına değinmedi. Gözler CHP liderindeyken kulislerde 'Akın Gürlek'in mal varlığını resmi olarak kayıtlara geçmesini bekliyor' yorumları yapılıyor. İddialara göre Özel, Bakanlığa atanan Gürlek'in mal varlığını resmi olarak bildirmesinin ardından konuşacak. Gürlek açıklama yapmadıkça Özel'in açıklaması gecikiyor. Akın Gürlek de bugün kameralar karşısındaydı ama yine Özgür Özel'e bir yanıt gelmedi.

