İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun, İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanmasının ardından CHP'nin miting ve buluşmaları devam ediyor.

İstanbul’daki ilk miting Şişli’de düzenlendi; burayı sırasıyla Beylikdüzü, Başakşehir, (İstanbul Üniversitesi) Beyazıt Meydanı, Silivri, Pendik, Esenler ve Gaziosmanpaşa buluşmaları izledi.

Her çarşamba İstanbul’un bir ilçesinde düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" buluşmalarında adres bu kez, belediye başkanı İBB 5'inci dalga operasyonunda tutuklanan Avcılar oldu.

Geçtiğimiz hafta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatı nedeniyle ertelenen miting, bugün saat 20.30'da Avcılar Marmara Caddesi'nde düzenleniyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuşuyor. Özel'in konuşmasında öne çıkan ifadeler şöyle;

- Ceketi çıkarmam. Ceketi çıkarıp kolları sıvayacak olanı dışarı çıkaracağız. Sen Anayasa'ya aykırı olarak İstanbul'a atadığın Başsavcı'yı tanıdığın güne de atadığın güne de bin pişmansın. Ben ne Ekrem Başkanı ne de diğer 11 belediye başkanımızı atadığım güne pişmanım, sonuna kadar kefilim. Buradan AK Gençliğe sesleniyorum. Partiniz girdi seçimlere 1'inci parti çıktı. Biz seçilmedik hatayı kendimizde aradık, çalıştık, uğraştık, en sonunda büyük başarıyı yaşadık. 23 yıldır ilk kez bir seçimi kaybetti. Bizim 47 yıldır gösterdiğimiz saygıyı 47 ay gösterecekti. 47 gün sabretmediler. Bizim maç yaptığımız topu almış saraya götürüyor. AK Gençliğe sesleniyorum, 'Topu ver, biz gidip CHP ile maç yapacağız' deyin. Belki bir yada iki seçimi kaybedersiniz. Ama kazanınca oynayan kaybedince kaçanlar olarak tarihe geçmezsiniz. Bütün gençlere söylüyorum, birinin demokratlığına seçimi kazanınca ne yaptığına bakarak karar veremezsiniz. Korkaklarla değil, cesurlar ve haklılarla mücadele edelim.

- En gencimizi aldılar, göz bebeğimizi aldılar. Haksız ithamlarla tutuyorlar. Suçlamaları söyleyelim. TBMM'de, Yargıtay'da THY'de dünya kadar şehir hastanesinde, AKP'li belediyelerde iş yapan birisi. Bunların hiçbirine bakmıyorlar. Suç örgütünün başı diye operasyon başlattılar. Güya, bu Aziz İhsan Aktaş seçimden önce CHP Avcılar ilçe başkanlığına seçim arabası yollamış. 1,5 ay araba kullanılmış. O dışarıda, arabayı verdim dediği kişilerle Utku'nun 'Merhaba'sı yok. Ama Utku içeride. Utku'nun suçu neymiş? Avcılar'da rekor kırıp hizmet etmekmiş.

- Mal varlığını aklama suçuna Utku duymuş ama inanamamış. Ne evi var, ne arabası var. Olmayan malı aklamadan tutuklu tutuyorlar. Eğer Utku bu meseleden 1 günlük tutuklu kalacaksa AKP'liler müebbet yatarlar.

- 2019 yılında İBB'yi aldık. Araçları saydık 859 araç kayıp. 42'si AKP'nin seçim çalışmalarından, TÜGVA'dan çıktı. Araçlardan 1 tanesi de Akın Gürlek'ten çıktı. Bugün açıklama yapıyor, 'Belediyeler adliyeye araç verir' elbette servis aracı verilir. Sen o dönem muadilin hakimler Renaut'a binerken İBB'den en lüks aracı altına çekeceksin, sonra Utku Caner'in haberi olmadan anons yapan araba için tutuklama yapacaksın.

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