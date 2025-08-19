CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sındırgı Belediyesini, ⁠CHP Sındırgı İlçe Başkanlığını, Sındırgı Kaymakamlığını ve Afet Koordinasyon Merkezi'ni ve depremden etkilenen çadırlardaki vatandaşları ziyaret etmek üzere Balıkesir'e gitti.

DEPREME YAKALANDI

CHP lideri Özel Sındırgı Belediyesi önünde yaptığı konuşmada, "Biraz önce bir deprem daha yaşandı biz içerideyken" dedi.

Sındırgı'da saat 13.44'te 3.9 büyüklüğünde depreme gelmişti.

AFAD, depremin derinliğini 4.59 kilometre olarak açıkladı.

CHP lideri Özel ayrıca, TOKİ etaplarına hız verilmesi gerektiğini belirterek Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a seslenerek "planlananın öncesinde hız verilmeli, öncelik verilmesi gerekir" dedi.

Köy konutlarının inşasını da takip edeceklerini söyleyen Özel, 6 Şubat depremleri için de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 yıl içerisinde tamamlanacağı sözünü hatırlatarak 925 gündür söz verilen 650 bin konutun yüzde 38'inin yapıldığını açıkladı.

Özel, Sındırgı'nın göç nedeniyle Afet Bölgesi ilan edilmesi gerektiğini söyledi.