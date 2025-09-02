CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), İstanbul il yönetiminin görevden uzaklaştırılması kararı üzerine Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında olağanüstü toplandı. CHP Lideri Özel, olağanüstü toplantının ardından Halk TV'de katıldığı programda açıklamalarda bulunuyor.

İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin 38’inci Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen İl Başkanı Özgür Çelik, yönetim ve disiplin kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ve geçici yönetim kurulu atanmasına kararı verdi. Bu karar üzerine CHP MYK, saat 17.15 itibariyle Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında, CHP Genel Merkezi’nde olağanüstü toplandı.

CHP Lideri Özel, olağanüstü toplantının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Özel'in açıklamalarından öne çıkan ifadeler şöyle;

- Haberdardık. Bu 10. denemeydi. 10. denemede tutturdular. Ankara'da 6 İstanbul'da 4 dava var. Bu dava 4 davanın birleşimi. Ankara'da da 6 davanın birleşiminden dava yürüyor. Asliye Hukuk Mahkemelerine başvuruyorlar. İstanbul İl Kongresini iptal edin ve tedbir kararı verin diyorlar. Yani mahkemeyi daha görmeden görevdekileri uzaklaştırın diyorlar. Bunu bugüne kadar 9 ayrı Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Başkanı reddetti. Hukukçular, bu davada tedbir kararı verilemez, doğrudan sonuç doğurur diyor.

- Şimdi, yönetimin uzaklaştırılmasını talep ediyorsun bir gerekçeyle, daha doğrusu yapılan kongrenin iptalini talep ediyorsun. İptal olursa yönetim uzaklaşacak. Sen bunu yapmadan ilk günden iptal et. diyorsun. Bunu dokuz mahkeme reddetti. 10'uncuda tutturdular. 11'incisini de bugün bir Akın Gürlek, bir birleştirme kararıyla yapmaya çalışıyor.

- Yani o da diyor ki, 'Nihayet tutturdunuz. Sürece ben de vaziyet ediyorum' deyip kendince, kendince baş kötü olarak bu kötülükten de benim haberim var. Dolayısıyla en baştakinin haberi var. Sayın Erdoğan'ın talimat ve direktifleriyle biz sizinle uğraşıyorduk. Nihayet bu kadar hukuksuzluğu kabul edebilecek bir asliye hukuk mahkemesi bulduk deyip zil takıp oynuyor bugün.

- Ne sonuç doğuracak? Siyaseten Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, eğer bu kararı onlarla birlikte savunacak olurlarsa, Milliyetçi Hareket Partisi'nin siyasete zarar göreceği, muhalefetin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin birbirine daha sıkı sarılacağı bir siyasi sonuç doğurur bu. Bugüne kadar seçim sonuçlarını yargı yoluyla değiştirmeye çalışmak ne sonuç verdiyse, örneğin İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı ilk seçim iptal olduğu gece, fark 13 bindi. 60 gün sonra yapılan seçimlerde fark 806 bine çıktı. Millet sevmiyor böyle şeyleri. O yüzden siyaseten son derece güçlü olan ve güçlenmekte olan pozisyonumuzu tahkim eder bu.

- Ama hukuken neler olacak, o tartışmanın detaylarını hukukçulara bırakmayı tercih ederim. Ama biz ne yapacağız derseniz, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak hukuken yapılması gereken her adımı atacağız. Hukukçu arkadaşlar bakıyorlar. Örneğin, mahkemeye itiraz edilecek elbette. Mahkemenin kararına istinafta itiraz edilecek elbette. Ama bir yandan bu mahkemenin yaptığı bu iş Türkiye'de seçim hukukunu askıya alıyor.

- Bu açıdan Yüksek Seçim Kurulu'na ve yine bu mahkemenin aldığı karar Türkiye'de, bir asliye hukuk mahkemesi, İstanbul'daki bir asliye hukuk mahkemesi. Bundan önceki bütün asliye hukuk mahkemeleri hep ne yaptı? Gelen davayı görevsizlikle dedi, Ankara'ya yolladı. Çünkü siyasi partilerin genel merkezleri Ankara'dadır. İllerin tüzel kişilikleri yoktur. Siyasi partilerin ve onların illerdeki yönetimlerinin aleyhine açılan davalar Ankara'da görülür.

CHP Lideri Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'i partiden ihraç ettiklerini açıkladı!

- Özgür Çelik, İstanbul İl Başkanımızdır. Görevinin başındadır, görevine devam ediyor. İsminden bağımsız olarak atanan kayyum heyetinden, görevi kabul edeceğini anladığımız, açıklaması o yönde olan kişiyi partiden ihraç ettik. Kendisini tedbirli şekilde, yani karar alındığı an parti üyeliği sona eriyor. Tedbirli şekilde Yüksek Disiplin Kurulu'na verdik ve partiden ihraç ettik.

- Bu, Gürsel Tekin olsa olur, bir başka isim olsa olur. Bu saray düzeninin, bu yargı kumpasına 'Ben görev yaparım.' diyen diğer dört arkadaşın açıklamalarını bilmediğimiz için onlar çok yakın takibimizde olan partililerimiz, geçmişte ilçe başkanlığı görevleri yapmışlar. Eğer onlar 'Biz görevi kabul ediyoruz.' derlerse onlar da ihraç edilecek.

- Borsa İstanbul'un yüzde 6'lık dibe çakılması... Bunu göze alanın ekonomiyi düzeltme gibi bir gayeti olabilir mi?

- Bana diyor ki, 'Ankara'ya git, partinin başında otur.' Bu ne demek? Anadolu'yu gezersen seni partinin başından indiririm. Beni tehdit ediyor. Beni partinin başından indirmekle tehdit ediyorlar. Ben de onlara diyorum ki, 'Partinin başında, sizin dediğiniz gibi, tarif edilmiş bir muhalefet olarak, sınırları çizilmiş bir muhalefet olarak oturacağıma, mücadelemi yaparım, hadi gelin indirin.' İndirirsen millet kimi indiriyor görürüz.

- Bu karar hukuk fakültesi diplomasını yakan bir hakime aldırttıkları bir karar. Psikolojik üstünlüğün muhalefette olduğunu adları gibi biliyorlar. Haksız bir kişi psikolojik üstünlük elde edemez. Bu millet kimin hırsız kimin hırsız olmadığını görüyor. Kendisinden önceki şatafatı şimdi hizmet yapanı görüyor. Belediyeleri silkeleyin, hizmet yapamazsın dediklerinde, hedefte olanın anne kart uygulaması, Mansur Başkan'ın veresiye defterlerini kapattırıyor olması, CHP'nin bütün belediyelerinin, et, süt dağıtması olduğunu görüyorlar. Çocuklara verdiğimiz kırtasiye, temiz su desteğini millet biliyor. Bu hizmetleri yapanları içeri attılar. Arabamıza sırtını dönen, iktidara yakın seçmenin daha sonra elinde anne kartla Ekrem Başkan'a kalp yaptığını gördük.

- Ben Gürsel Tekin'i partiden attık demek istemiyorum, biz kayyım olmayı kabul eden birini partiden attık. Kim kabul ederse onu da atacağız, yargı oyununa alet olan kişi CHP'li olmaz. Gürsel Tekin beni en ağır eleştirdi, suçum neydi Kadıköy'e belediye başkan adayı olmak istedi, yapamadık. Ağır bir şekilde bizi eleştirdi, sonra partiden istifa edeceğini söyledi. Ben o gün bana bu tepkiyi gösteren kişiyi yine de partide kalsın diye gayret ettim. Baba ocağı diyoruz, biz kimseyi kaybetmek ister miyiz? Ama bu baba ocağında kimse sarayın verdiği kayyımlık görevini kabul edemez.

- Şerefli Türk polisini bu işe alet etmesinler. Özgür Çelik'i seçen hala görevinin başında. O delegelerin yüzde 20'si talep ederse kongre yapılıyor. Yüzde ellisi isterse yeni il başkanı da seçiliyor. Delegelerimizin öz iradesiyle, herbir delegem notere gider, seçim istiyorum der, İstanbul İl Kongresi'ni yenileriz. Kimi istiyorsa il delegelerimiz o seçilir. O gün de Özgür Çelik yeniden seçilir, asliye hukuk mahkemesi de aldığı tedbir kararıyla oturur.

- Yarın bir asliye mahkemesi Cumhurbaşkanlığı seçimini iptal ettim derse ne olur? Bindiği dalı kestiriyor bunlar. Ben Devlet Bey'e bırak AKP'ye birlikte koaslisyon olalım demiyorum, ben demokratikleşmeyle ilgili birlikte adım atalım diyorum. Devlet Bey bunu sanki AKP'yi bırak gibi algılamak istemiş, onun üzerinden AK Parti ile kendince nikah tazelemek istiyor. Canı sağolsun, yaşına hürmeten ne diyelim şimdi. Metin yazarlarının bize kuyruk acısının olduğunu biliyoruz.

