Büyük Taarruz’un 103’üncü yıldönümü törenlerine katılmak üzere CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve birçok siyasi Afyonkarahisar'a gitti. 14 kilometrelik Zafer Yürüyüşü'ne TBMM Başkanı Kurtulmuş ve CHP Genel Başkanı Özel de katılacak.

Özel'i CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal karşıladı. Özgür Özel yürüyüş öncesi konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün Büyük Taarruz’dan önce konakladığı evi ziyaretimizin ardından, Zafer Yürüyüşü’ne başlıyoruz.

Bu tarihi günde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyor; Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden o tarihi adımların izinde, bağımsızlık ve demokrasi için yürüyoruz."

“BU ÜLKEYİ BİR KEZ DAHA KURTARMAK İÇİN BİR YOL YÜRÜYORUZ”

"Biliyorsunuz ülkemiz zor günlerden geçiyor. Hepimiz her türlü adaletsizliğe isyan ediyoruz. Ne mutfakta, pazarda, cüzdanda adalet kaldı; ne de mahkeme salonlarında adalet kaldı. Herkesin şikayeti büyük. Hayvancılıkla uğraşanın, çiftçilikle uğraşanın, memurun, emeklinin, emekçinin, işçi emeklisinin derdi büyük. Gençlerin kaygıları büyük. Artık kimsenin de tek başına kurtulamayacağını da biliyoruz. Bu yüzden de hep beraber bu ülkeyi bir kez daha kurtarmak için bir yol yürüyoruz."