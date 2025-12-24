Sadettin Saran’ın gözaltına alınmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanvekili Murat Salar ile telefonda görüştü. Görüşmede soruşturmanın seyri hakkında bilgi alan Özel, yaşanan sürece ilişkin kaygılarını dile getirdi.

"PROVOKATİK VE DÜŞMANCA"

Soruşturmayla ilgili bilgi alan CHP lideri Özel, daha önce ifadeye çağrıldığında yurt dışından gelen Sadettin Saran’a, bu kez jandarma baskınıyla kulüp binasında gözaltı işlemi yapılmasını provakatif ve düşmanca bulduğunu bildirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konunun yakından ve endişeyle takip edildiğini vurgulayarak Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti. Sürecin şeffaf ve hukuka uygun şekilde yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi.