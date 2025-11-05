CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından her hafta çarşamba günleri İstanbul’un bir ilçesinde, her hafta sonu ise Türkiye’nin farklı illerinde düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin bu haftaki adresi İstanbul'un Ümraniye ilçesi oldu. Soğuk havaya rağmen mitinge on binlerce vatandaş katılıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e verdiği süre sona eren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kalabalığa sesleniyor.

CHP'nin 19 Mart operasyonlarından sonra Şişli'den başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 66’ncı adresi Ümraniye oldu. Mitingin yapılacağı Ümraniye Saat Kulesi'nin önü polis barikatları ile kapatıldı. Miting alanına Türk Bayrağı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP bayrakları asıldı.

Saat 19.30’da Ümraniye Saat Kulesi önünde başlayan büyük buluşmada, on binlerce vatandaşa seslenen Özgür Özel’in konuşmasından öne çıkan ifadeler şöyle:

- Aykut üzerinden kolumuzu kanadımızı kırmak istemiyorlar. Ne Aykut ne Ekrem Başkanımız boyun eğmediler.

- Dediler kış gelir soğuk olur, bu meydanlar dolmaz. Ama düşünmedikleri bir şey var, buraya gelenler eyleme geliyor. Bu meydanlara sığmayanlara selam olsun. Ümraniye'ye helal olsun.

- İktidara giden yol, sizin rızanızdan geçer. Demokrasi bunu gerektirir. Seçimle gelip seçimle gitmek istemeyenler var. Kadın kollarına, gençlik kollarına güvenmeyen, yargı kolları kurup yargıç eliyle müdahale etmek isteyenler var. Bu Ümraniyeli CHP'li de olsa, AK Partili de olsa, sandığına sahip çıkar, seçtiklerine sahip çıkar. Korkuyu büyüterek iktidarda kalmaya çalışıyorlar.

- Güya yenilmez biri vardı. 23 senedir sürekli kazanıyordu. 31 Mart seçimine kadar partisi birinciydi, kendisi kazananıydı.

- İftiracı suç örgütü lideri tutuksuz, aramızda dolaşıyor. 4 yıl cezasını alsa yattığı süre yetecek olanlar içeride. Hırsız dediniz inandıramadınız, şimdi casus diyorsunuz. Ama bu milletini aldatamayacaksınız!

- O hale düştüler ki, bugün sabah devlet mezarlığının çıkışında anlattım. Babalara, evlatlara saldırıyorlar.

- Ekrem Başkanın babasının şirketi aile şirketi 75 yıllık. Şirkete çöktüler. Bugün öğrendim, emekli maaşını bile bloke etmişler. 85 yaşında adamın hak ettiği emekli maaşına çökecek kadar, bu neyin kini? 85 yaşındaki adamla uğraşmaya mı gücün yetiyor? Yurtdışında Ekrem Başkan'a ödül verdiler. Ödülü alacak Dilek İmamoğlu'nun pasaportunu iptal etmişler.

- Senin gözüne bakıyorum Erdoğan! Sen belediye başkanlığı yaptın, yargılandın. Bir gün senin kapına gelen, eşinin yanından alan oldu mu? 30 bin ziyaretçi geldi diye övündün. Dünün mazlumuydun, bugünün zalimisin. Gözünün içine baka baka söylüyorum!

- Bizimle uğraşan itinle, köpeğine sahip çık! Bundan sonra da hak etmediğimi duyarsam, hak ettiğini duyarsın. Çok daha beterlerini duyacaksın. Çıkmış bugün hararet, şanzıman, dingil, mingil diyor. Bu meydandaki insanlar hak, hukuk, adalet diyor.

- Oldukça iyi maaş alınan bir yer. Bugün bu meydanda on altı bin sekiz yüz lira maaş alanlar var, dünya kadar. Bir göreyim, elleri on altı bin sekiz yüz. 168 bin lira on emekli maaşına denk maaş alınıyor. Ama bir bakıyorsunuz: 2 Ekim 2024’te bu göreve atanılıyor. Ardından 29 Kasım 2024’te Etimaden Şirketi’nin Lüksemburg’daki Etimaden Anonim Şirketi’ne, Akın Gürlek yönetim kurulu üyesi olarak atanıyor. Kendi beyanına göre dil bilmez; yabancı dil bildiğine dair belgesi yok. Şirketin kararları Fransızca yazılıyor. Ne Fransızca biliyor, ne yeterli İngilizce biliyor. Kendisi dışındaki tüm yönetim kurulu üyeleri işe uygun liyakatla atanmış isimler.

- Şimdi bütün basına yolluyorum: 29 Temmuz 2025’te buradaki diğer yönetim kurulu üyelerinin isimleri belli oldu. Ardından 29 Kasım 2024’te atanıyor; dokuz ay boyunca Ekrem başkanı tutukladığı günün de içinde olduğu dokuz ay boyunca buralardan maaş alıyor. Ne zaman ki Özgür Özel 2 Ağustos günü çıkıp “Dedim ya, Hollanda, Lüksemburg taraflarında neler olduğunu biliyorum” deyince, apar topar 6 Ağustos 2025’te yönetim kurulu üyeliğinden ayrılıyor.

- Soruyorum: ESK’ya, Adalet Bakanı’na, Sayın Cumhurbaşkanı’na: “Bir başsavcı başka görev alamaz” derken; Etimaden’in Lüksemburg’daki şirketinden buna maaş bağlandığını biliyor musunuz? Bilmiyor musunuz? Biliyorsanız nasıl görevde tutuyorsunuz? Bilmiyorsanız şimdi bundan sonra ne yapacaksınız?

- Buradan Akın Gürlek’e sesleniyorum: Lüksemburg’tan ben görmeden Türkiye’den olsa yakalayacağım. Ben görmeden Lüksemburg’tan, yüklü Euro bazında, bilmediğin dilde kararlar alan bir şirket üzerinden gelir elde ettin. Yarın sabah istifanı verecek misin, vermeyecek misin?

- İşim de şuradan okuyun: 168 bin lira maaşla, boğazda yalıyla, lüks makam araçlarıyla, dünya kadar harcamayla… bunlarla bu iş yapılmaz. Bana verilen görev: Ekrem İmamoğlu’nu tasfiye etmek, diplomasını iptal etmek, CHP’ye ve belediye başkanlarına haysiyet suikasti yapmak bu maaşa yapılmaz, diyorsun?

- Ey Erdoğan, sen de “Bu çocuk bu kadar ağır işi, bu kadar haksızlığı bu maaşa yapmaz” mı diyorsun; “Etimaden’den Euro bazında maaş bağlayalım mı” mı diyorsun? Böyleyse bu haysiyet cellatlığının karşılığı, bu devletin şirketinden dışarıda gizli ikinci maaşsa, ikinize de yazıklar olsun! İkinize de yazıklar olsun!!!

İMAMOĞLU SİLİVRİ'DEN SESLENDİ

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun alana gönderdiği mektubu okudu. İmamoğlu'nun mektubundan öne çıkan ifadeler şöyle:

- Sizleri çok özledim. Buraya, Türkiye tarihinin en büyük siyasi operasyonlarından birine karşı çıkmak, Cumhuriyet tarihinin en büyük haksızlıklarından birine ‘yeter artık’ demek için geldiniz. Milli iradeye, adalete ve demokrasiye sahip çıkmak için buradasınız; sağ olun, var olun… Bugün buradaki güçlü tablo, herkes için eşitliği, herkes için özgürlüğü isteyenlerin sevindiği; bunları sadece bir kesim için isteyenlerin ise endişelendikleri tablodur. Biz, her bir vatandaşımızı bu ülkenin sahibi olarak görürüz. Herkesin inancını, yaşam tarzını, kültürünü güvence altına alıp daha da geliştirmeyi görevimiz kabul ederiz. Kendimizi, herkesin siyasi düşünce ve tercihlerinin yönetime yansıması için gerekli imkanları oluşturmakla sorumlu hissederiz. Bizim cumhuriyetten, demokrasiden anladığımız budur. Birlik tablosundan korkanlar ise cumhuriyeti mecburi bir ara dönemmiş gibi görür. Onlar demokrasiye, ancak iktidara gelmelerine imkân tanıyorsa, değer verir.

- Onlar için vatandaşın hak ve hürriyetleri, sadece oy getirecekse, seçim kazandıracaksa değerlidir. En temel hizmetleri sunarken bile, ‘bizden olanlar ve olmayanlar’ ayrımıyla hareket ederler. Onlar, hiç utanmadan, ‘Metroda birinci önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler olacak’ diyenlerdir. İstanbullular, bu ayrımcı zihniyetten bıktığı, artık eşit, adil, insanca bir yaşam istediği için yıllardır bizim arkamızda duruyor ve her seçimde bize desteğini daha da büyütüyor. İstanbullu hemşehrilerim, 2019’daki ilk seçimde 13 bin 600 oy farkıyla bize görev vermişti. İkinci seçimde, 806 bin farkla bizi görevlendirdi. 2024 Mart’ında bu kez oy farkı, tam 1 milyon 100 bine çıktı. Her siyasi görüşten İstanbullu hemşehrilerim; insana saygılı, kente özenli yönetimimize onay verdi. Eşitlikçi ve özgürlükçü yaklaşımımıza destek oldu. İcraatçı ve halkçı uygulamalarımıza sahip çıktı. Her kimlikten, her inançtan, her yaşam tarzından hemşerilerimiz, ‘İstanbul’un rantçılarına, israfçılarına’ karşı ‘İstanbul’un muhafızlarının’ yanında durdu.

- 2019’dan bu yana nasıl bir yönetim anlayışıyla çalıştığımızı, neler başardığımızı siz değerli Ümraniyeliler çok iyi bilirsiniz. Metro hattımızla, kreşlerimizle, Kent Lokantamızla, öğrenci yurdumuzla, özellikle gençlere ve kadınlara iş olanağı sağlayan İstihdam Ofisimizle, daha önce görülmemiş düzeydeki sosyal desteklerimizle hep sizlerin yanında olduk. Olmaya da devam edeceğiz. Yerel yönetimlerde hayata geçirdiğimiz ve milyonların gönlünü fetheden, hayatını kolaylaştıran projelerimizi daha da geliştirip, tüm Türkiye’ye yayacağız. İcraatçı, halkçı anlayışımızı ülke yönetiminde de hâkim kılacağız. Bizim en büyük meselemiz, milletimizin refahını, yurttaşlarımızın onurlu, mutlu geleceğini sağlamak ve güvence altına almaktır. Herkes için her yerde adaleti ve hürriyeti hâkim kılmaktır.

- Bizim, uğruna her türlü mihnete katlandığımız en büyük, en kıymetli davamız budur. Bu dava bize, ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ diyen; hedefi, çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmak olarak gösteren Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetidir. O nedenle, bizler için başka yol yok: Ya başaracağız ya başaracağız! Seçimle kazanamadığı belediyeleri, siyasete alet ettiği yargı yoluyla, şantajla, mafyatik yöntemlerle almaya çalışanlara geçit vermeyeceğiz. Rakiplerini gerçek dışı, akla hayale sığmayacak yalanlarla, iftiralarla, militanlaştırdıkları yargı eliyle saf dışı bırakıp, milletin iradesini baskı altına almaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Kötülük kaybedecek, iyilik kazanacak. Bir avuç zalim kaybedecek, 86 milyon kazanacak. Tek yürek olmuş 86 milyon karşısında hiçbir güç duramayacak. Her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı.