Bir yandan İBB soruşturması bir yandan her hafta farklı il ve ilçelerde mitingler diğer yanda mutlak butlan ve kayyum tartışmaları... Siyasetin gündemi SÖZCÜ TV ekranlarında tartışılıyor.

Olağanüstü Kurultay hamlesi CHP'ye olası kayyum ihtimalini engellemeye yeter mi?

Cumhuriyet Halk Partisi "Vatan-Çağlayan-Silivri" kıskacından nasıl çıkacak?

Özel, muhalefet partilerinden yeterli desteği gördüğüne inanıyor mu?

Yargı ablukası devam ederken CHP "süreç" komisyonunda kalmaya devam edecek mi?

İstanbul İl Başkanlığı'nda yaşanan yüksek tansiyon Genel Merkez için bir fragman gösterimi mi?

Duayen Gazeteci, Sözcü Yazarı Uğur Dündar soruyor, CHP Lideri Özgür Özel yanıtlıyor.

Özel'in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

'EKREM BEYİN ARKADAŞLARI DA SALONDAYDI'

"- Bugün Ekrem Beyin üniversiteden arkadaşları da o salondaydı. Ekrem Başkanın ev arkadaşı bir sene önce aynı ilanla başvurup gidiyor. Bir sene sonra aynı ilan çıkıyor. Yatay geçiş evraklarını alıyor hatta istenmediği halde okulunun tanıtım broşürlerini koyup başvurmuş. İstanbul üniversitesi de 3 kişilik heyet kabul etmiş. Hatta üniversite gel kaldığın yerden devam et dememiş. 10 dersi de yeniden almış. Onunla beraber diploma alan 25 arkadaşı da orada."

'CUMHURBAŞKANI ADAYI OLDUĞU İÇİN YARGILANIYOR'

"- Kanunlar kişiye özel çıkamaz. Bugün mahkeme salonunda Ekrem Başkanla beraber izleyen yatay geçiş yapan ve diploması iptal olanların hiçbiri yargılanmıyor. Yatay geçiş yapanlara diploma verenleri neden yargılamıyorsunuz? Cevap yok. Çünkü Ekrem Başkan Cumhurbaşkanı adayı. Şuanki Galatasaray Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanının diploması gitti ama Sourbonne Üniversitesi'nden Yüksek Lisans diploması almış orası iptal etmiyor. Zaten yatay geçiş hatalı olsa hoca dekan olabilir mi? Ancak hoca ve 25 arkadaşın diploma gitti bir tek Ekrem Başkan yargılanıyor. Bir dönem önce diploma alanlar yargılanmıyor onlar da salonda oturuyor. Kişiye özel bir durum ve bu yüzden utanç verici hicap duyuyorum."

'17 YAŞINDAKİ İMAMOĞLU SUÇLANIYOR'

"- 17 yaşındaki İmamoğlu'nun evrakta sahtecilik yaptığı ve otomatik olarak siyasi yasak geliyor. Zaten diplomayı iptal etmiş ama çekince ne idari yargıda bozulursa ne olacak. O zaman buradan siyasi yasak getirelim. Tek suçu Ekrem Başkan'ın Tayyip Erdoğan'ı yenme suçu. Hem de bunu dört kez işlemiş beşinciye niyetlenmiş. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Olayları gören ve yakından tanık olan birisi olarak söylüyorum. Savcılık dünyada görülmeyecek derecede kul hakkı yiyor şu an. Sen bugünleri düşündün de şunu bunu yaptım. Dilim varmıyor da İmamoğlu bugün çıksa "Diplomayı bilmem de ben o gün birini öldürdüm gömdüm" dese. İmamoğlu'na dava açamazsınız. Zaman aşımı yirmi yıl. 35 yıl sonra diploma iptaline dava açıyor."

'PAZARTESİ GÜNÜNDEN ENDİŞEM YOK'

"- Ruşen Bey dedi ki, 'Kemal Beyden ne yapmasını beklersiniz?' Dedim ki 'Kendisinden CHP yargı konusu edilemez. Benim de adım geçiyor. Böyle bir şey mümkün değil demesini beklerdim ama soru üzerine söyledim. Yoksa Kemal Bey'e önceki Genel Başkanlara ne yapacağını söylemek parti terbiyeme uymaz. Bugünlerde Kemal Bey'den ne beklersiniz dediğinde bunu beklerim ama kamuoyuna çıkıp da böyle bir açıklama yapın demedim. Öyle bir açıklama gördük ki ben nereye gitsek partililer insanların korkuları var. Pazartesi ne olacak falan diye. Açıkçası pazartesiden alınacak karardan endişem yok. Bu mesele CHP'yi karıştırmak tartıştırmak bu konuşulsun diye ortaya atılan ve özel seçilmiş bazı aparatlar var. Öyle bir hakime denk gelmedikten sonra mesela İstanbul'daki gibi. Çok kötü niyetli bir karar verdi.

"- Sayın Kılıçdaroğlu ile 10 gün önce görüştüm. 4-9 Eylül kuruluş haftamız geçen sene tüzüğe koyduk. Çok güzel bir programımız vardı bu sene. Partinin gelecekte Türkiye'ye nasıl yöneteceğine karar verdiğimiz programımız, 4 ana sütunda 16 ana başlıkta yapılan çalışmalarımız var. Bunları konuştuğumuz masalar

AYRINTILAR GELİYOR...