Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi’nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında “Sanatta, Siyasette, İşte, Hayatta Kadınların Yolculuğu” başlıklı panel düzenledi. Programa CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, CHP Manisa milletvekilleri, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, ilçe belediye başkanları ve ilçe başkanları katıldı.

Moderatörlüğünü gazeteci Seda Selek’in yürüttüğü panelde CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve gazeteci Ayşen Şahin konuşmacı olarak yer aldı.

"TAYYİP BEY KADINLARIN ÖNÜNE TOMA KOYDU"

Panelin bitiminde konuşan CHP Genel Başkanı Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘CHP, kadın düşmanıdır” sözlerine yanıt vererek şu ifadeleri kullandı:

“Manisa’ya eşitlikçi politikalarının, ifade özgürlüğünün eli değiyor. Bu akşam da il örgütümüzün eliyle böyle bir harika paneli dinleme imkanı bulduk. Bunun için kıymetli düşüncelerini bizimle paylaştıkları için çok teşekkür ediyorum. Gün boyunca Sayın Erdoğan ile atışıyoruz. En son biraz önce ‘Cumhuriyet Halk Partisi kadın düşmanıdır’ demiş. Manisa’dan kahkahalarla cevap verdi kadınlar, çok teşekkür ediyorum.

-Şimdi şöyle bir gerçek var ülke gündeminde. Dünya kadar doğru iş yapılıyor, yapılıyor, yapılıyor. Bir tane yanlış bir iş yapılıyor. Her şeyi berbat ediyor. Dün Kadıköy Belediye Meclisi’nde bir tane AK Partili kadın üye var. Konuşurken güya söz hakkını istismar etmiş falan. Ne olur her yerde erkekler her şeyi istismar ediyor, bir tane de kadın uzatıversin, çok konuşuversin. Biraz da yöneten Belediye Meclis Başkan Vekilimizin oradaki telaşı bir kabalığa dönüşmüş. ‘Yahu susturun şu kadını’ demiş. Bu ülke gündeminde kötü yer aldı. Ben de üzüldüm.

-Bugün ben de Tayyip Bey de birer talimat verdik. Benim verdiğim talimatla dün o kadın belediye meclis üyesine bu sözü söyleyen, belediye meclis üyemi disipline verdim. Cezasını çeksin diye. Neyse suçu cezasını çeksin diye. Tayyip Bey de bir talimat verdi. Ben bir kadını susturanı cezalandırdım, Tayyip Bey çevik kuvveti talimatlandırdı, İstanbul’da İstiklal Meydanı’na çıkmak isteyen kadınların önüne TOMA koydu, karşısına çevik kuvvet koydu. Su sıkıyor, gaz sıkıyor.

"BİR TARAFTA GONCA KURİŞ'İN KATİLLERİNİ AFFEDENLER DİĞER YANDA İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ SAVUNAN CHP"

-Bütün kadınların sözünün söylenmesinin önünde Tayyip Bey engel koyuyor. Nefi’nin dediği gibi Tayyip Bey’in bize söylediği bu söz, ‘Benim düşünceme göre iltifatı iftirasında gizlidir.’ Bir tarafta sadece kadını Aile Bakanı yapan, kadını sadece aileyle, çocuk ile kodlayan, bir tarafta gölge kabinesinde dokuz kadın, dokuz erkek görevlendiren Cumhuriyet Halk Partisi. Bir tarafta ‘Bekar kadınlar sahiplendirilsin’ diyen, Gonca Kuriş’in katillerine Yargıtay’da kamu yararına bozma çıkartarak onlarla ittifak yapan, Hizbullah’ın devamı HÜDA-PAR’ın ittifak ortağı Tayyip Erdoğan’ın partisi var. Diğer tarafta, ‘Geldiğimiz gün İstanbul Sözleşmesi’ni yürürlüğe koyacağız’ diyen Cumhuriyet Halk Partisi var. Bu yüzden iltifatı iftirasında gizli. Ve bu şartlar altında eğer Türkiye’de bir kadın düşmanı varsa, o da Türkiye’nin bütün kadınlarına ve bütün kadınlarını temsilen bugün İstanbul’daki kadınlara düşmanlık yapan Recep Tayyip Erdoğan’dan başkası değildir.”