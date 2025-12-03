CHP lideri Özgür Özel, CHP’nin yerel seçimlerde yakaladığı ivmenin “psikolojik bir kaldıraç” işlevi gördüğünü belirterek, hedeflerinin aynı başarıyı genel seçimlere taşımak olduğunu ifade etti.

"SÖZÜMÜ TUTAMAZSAM BEN DE KALMAM"

Özel, kurultayda yaptığı “bu muhalefetteki son kurultayımız olacak” çıkışını hatırlatarak şunları söyledi:

“Partimi genel seçimde birinci parti yapamazsam istifa edeceğimi söylemiştim. Sözümüzü yerel seçimde tuttuk. Genel seçimde başaramazsak ben de kalmam, kimse kalmaz. Bu kültür partiye yerleşmeli. Hatta ileride tüzüğe ‘seçim başarısızlığı halinde otomatik olağanüstü kongre’ maddesi eklemek gerekir.”

TÜRKİYE İTTİFAKI MESAJI

Yeni oluşturduğu Parti Meclisi listesinin parti içinde hem tecrübeyi hem değişimi bir arada taşıdığını belirten Özel, liste sayısının 60’tan 80’e çıkarıldığını anımsattı. Coğrafi ve siyasi çeşitliliğe özellikle dikkat ettiklerini dile getiren Özel, şunları söyledi:

“Türkiye İttifakı ruhunu PM’ye taşımak istedik. Kürt demokratlar, milliyetçi demokratlar, liberaller ve solun farklı tonları listede yer aldı. Hepsi partinin programıyla uyumlu.”

Trakya bölgesine ilişkin planlamaları kapsamında Bihlun Tamaylıgil’in “Trakya Koordinatörü” olarak görevlendirildiğini de açıkladı.

"DEM PARTİ'YE SÖYLEMEDİM"

Özel, son günlerde gündeme gelen “Stockholm Sendromu” benzetmesinin yanlış anlaşıldığını belirterek, DEM Parti’yi hedef almadığını ifade etti:

“DEM Partili siyasetçilerin bu ifadeyi üzerlerine almasına üzüldüm. Ben bunu, CHP’yi süreçten dışlamaya çalışan ve Kürtlerle CHP’nin arasını açma niyetinde olanlara söyledim.”

Özel, yaklaşan genel seçim sürecine ilişkin CHP’nin yeni yapılanmasını anlatarak, kampanyanın merkezine “Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi”nin konacağını açıkladı. Bu birimde gölge bakanlar ve onlara bağlı politika kurulları çalışacak. Özel, ofisin işleyişine kendisinin de doğrudan liderlik edeceğini söyledi.

BİN GÜNLÜK MARATON VURGUSU

Erken seçim tartışmalarına değinen Özel, sahada çoktan kampanyaya başladıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

“İki milyon üyemizi analiz ettik, sandık görevlilerimizi belirledik. Her seçmen grubuna özel yüz yüze iletişim modeli oluşturduk.”

SARAÇHANE GÜNLERİNİ ANLATTI

19 Mart’taki kayyum tartışmalarında Saraçhane’de yaşanan gerilime de değinen Özel, o gün alınan riskleri şu sözlerle anlattı:

“O gün insanlar zarar görseydi sonumun hapishane olacağını biliyordum. Ya teslim olacaktık ya mücadele edecektik.”

"YENİ SALDIRILAR GELECEK"

İmamoğlu ve diğer CHP yöneticilerine yönelik yargı süreçlerinin “siyasi operasyon” olduğunu söyleyen Özel, “Yeni saldırılar mutlaka gelecek, buna hazırız” dedi.

"CHP OYLARI YÜZDE 40 BANDINDA"

Seçmen davranışına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, yapılan araştırmalarda CHP’nin kararsızlar dağıtıldığında yüzde 40 eşiğine yaklaştığını belirtti:

“Seçmen sahicilik arıyor. CHP’nin gücü de sahiciliğinde. Biz koltuk için değil, sorunları çözmek için oy istiyoruz.”

Açıklamasının sonunda Özel, CHP kadrolarının toplumdaki güveni sahici bir siyaset anlayışına borçlu olduğunu vurguladı:

“İktidar sahiciliğini kaybetti. Bizim gücümüz ise değişim irademiz ve samimiyetimiz.”