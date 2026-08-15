Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel hakkında milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması amacıyla hazırlanan fezlekelerin sayısı 62’ye yükseldi.

Özel hakkında biriken fezlekeler Yeni Parti yönetimi tarafından takip edilirken, parti kurmayları dokunulmazlığın kaldırılmasının kolay bir süreç olmayacağını ifade etti.

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Yeni Parti kurmayları, Özel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin, “Özgür Özel’in dokunulmazlığı kaldırılmaz. Kolay değil, cesaret edemezler” değerlendirmesinde bulundu.

CHP'DEN DOKUNULMAZLIK AÇIKLAMASI

CHP kanadından ise dokunulmazlık konusunda farklı bir yaklaşım ortaya konuldu.

CHP kurmayları, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun milletvekili dokunulmazlıklarının geniş kapsamlı bir koruma alanı oluşturmasına karşı çıktığını belirtti. Kurmaylar, Meclis’te biriken fezlekelerin bekletilmemesi ve sürecin bir an önce işletilmesi gerektiğini savundu.

CHP kurmayları, milletvekili dokunulmazlığının yalnızca Meclis kürsüsündeki söz ve faaliyetleri güvence altına alan kürsü dokunulmazlığıyla sınırlandırılması gerektiğini ifade etti.

Milletvekili dokunulmazlığının milletvekillerine ayrıcalıklı bir hukuk alanı sağlamaması gerektiğini belirten CHP kurmayları, “Vekil olmak hiç kimseye suç işleme özgürlüğü vermez. Herkes hesap verebilir olmalı” dedi.

"YÜKSEK BİR EĞİLİM VAR"

CHP kurmayları, partinin mevcut 45 milletvekiline dikkat çekerek, parti içerisinde dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde güçlü bir eğilim bulunduğunu belirtti.

Özel hakkındaki fezlekelerin TBMM Genel Kurulu gündemine gelmesi durumunda CHP milletvekillerinin önemli bölümünün dokunulmazlığın kaldırılması yönünde oy kullanacağı ifade edildi.

CHP kaynakları, konuya ilişkin “Parti içinde dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde yüksek bir eğilim var. Özgür Özel hakkındaki fezlekeler Genel Kurul’a gelirse vekillerimizin büyük çoğunluğu ‘evet’ oyu verecek” açıklamasında bulundu.

Özel hakkında biriken 62 fezleke nedeniyle gözler, milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin Meclis'te işletilecek sürece çevrildi.