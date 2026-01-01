Ocak ayında Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik operasyonla başlayan ve diğer operasyonlarla dalga dalga devam eden süreçte tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’li belediye başkanları ve bürokratlar 2026’yı hapishanelerde karşıladı.

10 ŞEHİRDELER

Tutuklanan CHP’li belediye başkanları ve çalışma arkadaşları 10 kente dağıtıldı. İstanbul’dan Afyonkarahisar Cezaevi’nde gönderilen İBB Medya AŞ eski Genel Müdürü İpek Elif Atayman, yaklaşık 500 kilometre uzakta, Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ve İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan İstanbul’dan 131 km uzakta Çorlu’da 2026’yı karşıladı.

ADANA’DAN UZAKTA

İBB Spor Kulüpleri Başkanı Fatih Keleş, evinden 141 kilometre uzakta Kandıra Cezaevi’nde yeni yıla girdi, Keleş ile birlikte oğlu Mustafa Keleş, kardeşi Zafer Keleş ve yeğeni Murat Keleş de Silivri’de.

Adana’nın başkanları evlerinden uzakta yeni yıla girdi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Ayar, memleketlerinden 1000 kilometre uzaktaydılar. Oya Tekin’in eşi de Silivri’de tutuklu bulunurken çiftin çocukları ailesiyle yeni yıla girebilmek için evinden çok uzağa gitmek zorunda kaldı.

Duruşma salonu inşaatı tam gaz

400’den fazla sanıklı İBB davası için inşaatı başlayan Silivri’deki duruşma salonu, 9 Mart’ta başlayacak duruşmalar için yetiştirilmeye çalışılıyor. Temel kazıklama çalışmaları devam eden Türkiye’nin en büyük duruşma salonunun inşaatında bugün temel atılması bekleniyor. Çevrede görüntü aldırmamak için geniş güvenlik önlemleri alındı, etrafı tel çitlerle kapatıldı. 2 bin 295 kişilik duruşma salonu, 3 bin 240 metrekare olacak.

CHP’nin tutuklu başkanları

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Muhittin Böcek, Zeydan Karalar, Rıza Akpolat, Alaattin Köseler, Mehmet Murat Çalık, Resul Emrah Şahan,Hasan Akgün, Utku Caner Çaykara, Hakan Bahçetepe, Özgür Kabadayı, İnan Güney, Hasan Mutlu, Oya Tekin, Kadir Ayar.