Hem iktidar hem de muhalefet cephesinde milletvekili transferleri devam ediyor. Ankara kulislerinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Bu kez vekil transferi ne CHP'den ne de AKP'den...

Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, Ali Babacan ile birlikte DEVA Partisi'ni kurdu. Partide genel başkan yardımcılığı görevini üstlendi.

2023 genel seçimlerde ise Millet İttifakı'nda birlikte yer aldıkları CHP'nin listesinden Balıkesir Milletvekili seçildi.

7 Ocak 2025 yılında partisinden istifa eden Dalgın 1 yıldır bağımsız milletvekili olarak çalışmalarını sürdürüyordu.

18 OCAK'TA İYİ PARTİ'YE KATILACAK İDDİASI

Serbesiyet'ten Hilal Köylü'nün haberine göre Dalgın'ın yeni adresi İYİ Parti olacak. 18 Ocak'ta İYİ Parti'nin 'eşitlik' sloganıyla yapacağı 4.Olağan Kurultayı’nda yönetim kadrosuna katılacak.

(Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın)

'YORUM YOK'

Oda TV'de yer alan habere göre ise Dalgın'a 'İYİ Parti'ye geçecek misiniz?' diye soruldu, Burak Dalgın ise, 'Konuyla ilgili yorum yapmayacağım' diye konuştu.

'MALUMATIM YOK'

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz da konuyla ilgili 'Malumatım yok' dedi.