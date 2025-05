İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart'ta tutuklanmasıyla başlattığı 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' buluşmasında CHP bugün Silivri'deydi.

Silivri Atatürk Meydanı'nda saat 20.30'da başlayan mitingde Ekrem İmamoğlu'nun vatandaşlara gönderdiği mektup da okundu.

İmamoğlu'nun alana yalnızca 11 kilometre uzaklıktaki hücresinden seslen mesajını CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik aktardı.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, "İBB Başkanı’yken bugün bana yöneltilen türde iddialarla yargılandın ama bir tek gün bile tutuklanmadın. Hapis cezası aldığın davada, yine tutuksuz yargılandın. Sen yargılanırken geçerli olan kurallar, ben yargılanırken niçin geçerli olmuyor? Tutuksuz yargılanırsam, sokakta, meydanda olurum, milletimin gözünün içine bakarak gerçekleri anlatırım diye mi çekiniyorsun? Tutuksuz yargılanmamdan niçin korkuyorsun? Silivri’deki davaların asıl savcısı olduğunu, bu millet çok iyi biliyor" diye seslendi.

İmamoğlu'nun mesajının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, meydanda toplanan on binlerce vatandaşa seslendi.

Özgür Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Tarımın, turizmin ve sanayinin iç içe, kol kola olduğu; güzel insanlarının omuz omuza, yan yana yaşadığı; adı da kendi kadar güzel Silivri’deyiz.

Akrabalarımı ziyarete geldim buraya: Selanik doğumlu anneanneme, Üsküp doğumlu dedeme, Kırçova doğumlu babaanneme rahmet okumaya; onların akrabalarıyla, dostlarıyla kucaklaşmaya geldim.

Size söz veriyoruz, Ekrem Başkan'ın Cumhurbaşkanlığında Silivri'yi 'Özgürlükler ve Demokrasi Müzesi' yapacağız.

2008’de, 2011’de Silivri’de bu ülkenin şerefli askerlerine, vatanseverlerine, aydınlarına, gazetecilerine FETÖ kumpasları kuruldu.

Dönemin başbakanı o zaman kendisini o davaların savcısı ilan etmişti. Askerler tutsak edildi, gazeteciler süründürüldü, tüm aydınlar susturulmaya çalışıldı.

Tüm bu hukuksuzluklar yaşanırken, dönemin başbakanının zırhlı araç tahsis ettiği, "arkasında ben varım" dediği, dönüp dolaşıp “Ben bu davaların savcısıyım” diyerek sahip çıktığı bir savcı vardı: Zekeriya Öz.

O gün, o beyefendinin havasından yanına yaklaşılmıyordu. Kibirliydi. Kendince güçlüydü. Kimi isterse alıyor, en dokunulmazlara dokunuyor, onları sözle itibarsızlaştırıyor, Tayyip Erdoğan’ın siyaseten önünü açıyor, etrafında temizlik yapıyordu.

15 Temmuz darbesinde, o Tayyip Erdoğan’ın "ne istediyse verdikleri", "etle tırnak oldukları", "atlarına tank verilenlerin milletin üzerine sürdükleri", "uçaklarla meclisi bombaladıkları" günlerde… İşte o gün, Türkiye’yi ilk terk edenlerden biri o kudretli savcı Zekeriya Öz’dü.

Bugün de Tayyip Erdoğan’ın yetki verdiği, arkasında durduğu ve siyasi operasyonlar yaptırdığı kişilere buradan açıkça sesleniyorum: "Kanunu hiçe sayarak masumiyet karinesini çiğneyen, soruşturma gizliliğini ihlal eden, bazı internet sitelerine yalan ve iftiralarınızı sorgu gibi servis eden, bazı gazetelerle ve televizyonlarla insanlara itibar suikastları yapan bu süreçler asla unutulmaz."

Eğer Zekeriya Öz’ün sonunu yaşamak istemiyorsanız, akıllı olun. Hukuktan ayrılmayın, iftiracı olmayın. O gün, Zekeriya Öz’ün arkasında duran Erdoğan, her şey ortaya çıktığında ne dedi? "Rabbim ve milletim beni affetsin" dedi.

Buradan Erdoğan’a sesleniyorum: "O günlerde Ergenekon’da, Balyoz’da, askeri casusluk davalarında kurulanlar ne kadar kumpassa, bugün Ekrem Başkan’a ve arkadaşlarımıza kurulanlar da en az o kadar kumpastır."

Yarın çıkıp da “Aldatıldım, kandırıldım, Rabbim ve milletim beni affetsin” deme. Bu sefer bu aziz millet seni affetmeyecek. Bunun hesabını senden soracak.

Geçtiğimiz sefer, “Ordunun içinde bir yapılanma var, bu yapılanma darbe yapacak. Biz darbeye karşı demokrasiyi savunuyoruz” diyorlardı. Şimdi ise darbe yapacaklara karşı demokrasiyi savunmayı bırakın; daha bir yıl önce Silivri Belediye Başkanını seçmişken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını seçmişken, millet kararını vermişken birileri bu karardan rahatsız oldu.

Ve yaptıkları işle hem geçmiş seçimin seçilmiş belediye başkanına hem de gelecek seçimin Cumhurbaşkanı adayımıza, Ekrem İmamoğlu’na darbe girişiminde bulundular. Şüphesiz her darbenin bir karargahı vardır. Bu darbenin karargahı Beştepe’dir. Her darbenin silahı vardır. Bu darbenin silahı ise yargıdır. Her silahın bir mühimmatı vardır. Bu silahın mühimmatı da yalan ve iftiradır.

19 Mart darbesini planlayanlar, iki başlı bir iftirayla önce terör üzerinden, "terör örgütlerine destek" söylemleriyle milliyetçi seçmenin bizi bölmesini, aramıza girmesini sağlamaya çalıştılar.

Diğer yandan da mali konularla ilgili attıkları iftiralarla, özellikle Avrupa’nın şeffaf yönetim, hesap verilebilirlik, temiz siyaset beklentisini manipüle ederek Dünya’nın ve Türkiye’nin bu haksızlıklara ses çıkarmamasını sağlamaya çalıştılar.

19 Mart günü İstanbul’a gelip Saraçhane’ye gittik. Oradan sizlere, özellikle de gençlere çağrıda bulunduk. O gün Saraçhane’yi dolduran siz gençlere, üniversite gençliğine, her yaştan demokrasinin yanında duranlara yürekten teşekkür ediyorum.

O darbeyi siz püskürttünüz. Şimdi bir hesaplaşma, bir hazımsızlık yaşıyoruz. O gün Beyazıt Meydanı’nda gençlerin önüne çekilen bariyerler yıkılıp geçildi. İstanbul Üniversitesi koşup geldi.

Yıldız Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi koşup geldi. Darbeciler neye uğradıklarını şaşırdılar.

Şimdi o Boğaziçi’ni, o öğrencileri cezalandırmaya kalkıyorlar. Boğaziçi’ne kumpas kuruyorlar.

Yaptıkları iş, Boğaziçi’ni tahrik etmek. Boğaziçi’nin haklı tepkilerini, sanki ortamı öğrenciler terörize ediyormuş gibi göstermeye çalışıyorlar.

Buradan, vicdan sahibi, televizyonları başında bizi izleyen değerli insanlara sesleniyorum:

Bakın, Boğaziçi’nde neler oluyor? Yazıklar olsun ki; ne TRT, ne merkez medya, ne de diğer kanallar... Sözcü TV, Halk TV, Tele1 ve Now TV dışında bu yaşananların özünü anlatmıyor."