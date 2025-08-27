CHP'nin bu akşam Şişhane'de düzenleyeceği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi öncesi bölgedeki metro duraklarına kısıtlama geldi. Tepkilerin ardından İstanbul Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, Şişhane metro istasyonunun iki çıkışının, polis ekiplerinin arama faaliyetlerini sağlıklı yapabilmesi için kapatılacağı diğer çıkışların hizmet vermeye devam edeceği belirtildi.

ARAMA FALİYETLERİ İÇİN KAPATILMIŞ

Konuya ilişkin İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"Çeşitli medya kuruluşlarında ve sosyal medya mecralarında 'CHP İl başkanlığı tarafından düzenlenecek etkinlik nedeniyle Şişhane Metro İstasyonu kapatıldı' şeklinde verilen haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu etkinlikte, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin arama faaliyetlerini sağlıklı olarak yapabilmesi için; Şişhane Metro Durağı Vergi Dairesi çıkışı ve Şişhane Metro Durağı Beyoğlu Belediyesi çıkışı kullanıma kapatılacaktır. Şişhane Metro Durağına ait diğer çıkışlar hizmet vermeye devam etmektedir."