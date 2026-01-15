CHP, “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” sloganıyla bu haftaki mitingini İstanbul Beşiktaş’ta gerçekleştirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Barbaros Meydanı’nda topladığı kalabalığa seslendi. Ancak mitinge, Özel’in konuşmasından çok gündeme düşen bir iddia damga vurdu. İddiaya göre, uzun süre CHP’nin boykot listesinde yer alan ve sonrasında listeden çıkarılan kahve zinciri EspressoLab, mitinge katılanlara üzerinde “Özgür Özel” yazılı yüzlerce kahve gönderdi. Sosyal medyada, kahvelerin dağıtıldığı yönündeki paylaşımlar yoğun ilgi gördü. EspressoLab, ise konuya dair henüz bir açıklama yapmadı.

