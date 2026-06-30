CHP'de kritik MYK sona erdi. Atanmış Genel Başkan Kılıçdaroğlu saat 14.00'te MYK'sını topladı. Ankara kulislerinde 20 İl Başkanı'nın ihracının karara bağlanacağı iddiası yer alıyordu. Toplantı sona erdi.
26 İL BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI
CHP MYK sonrası konuşan Butlan Yönetimi Parti Sözcüsü Müslim Sarı, 26 İl Başkanı görevden alındığını ve 7 il Başkanı'nın ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.
Görevden alınan İl Başkanları şöyle:
Ağrı İl Örgütü ve Merkez İlçe Örgütü
Aksaray İl Başkanı
Amasya İl Başkanı
Batman İl Başkanı
Bielecik İl Başkanı
Bolu İl Başkanı
Çanakkale İl Başkanı
Denizli İl Başkanı
Diyarbakır İl Başkanı
Düzce İl Başkanı ve Akçakoca Örgütü
Eskişehir İl Başkanı
Hakkari İl Başkanı
Iğdır İl Başkanı
Kars İl Başkanı
Kırıkkale İl Başkanı
Manisa İl Başkanı
Mardin İl Başkanı
Muğla İl Başkanı
Muş İl Başkanı
Niğde İl Başkanı ve merkez ilçe
Nevşehir İl Başkanı
Osmaniye İl Başkanı ve Merkez ilçe
Samsun İl Başkanı
Sivas İl Başkanı
Tunceli İl Başkanı
Sinop İl Başkanı
7 İL BAŞKANININ İHRACI İSTENDİ
26 İl Başkanı görevden alınırken Denizli, Muğla, Eskişehir, Sinop, Kars, Mardin ve Tunceli İl Başkanları da kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.
Daha önce Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Burhanettin Bulut, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Ensar Aytekin gibi isimlerin yanı sıra bazı eski ve yeni il başkanlarının da partiden ihracı istenmişti.