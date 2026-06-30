CHP'de kritik MYK sona erdi. Atanmış Genel Başkan Kılıçdaroğlu saat 14.00'te MYK'sını topladı. Ankara kulislerinde 20 İl Başkanı'nın ihracının karara bağlanacağı iddiası yer alıyordu. Toplantı sona erdi. 26 İL BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI CHP MYK sonrası konuşan Butlan Yönetimi Parti Sözcüsü Müslim Sarı, 26 İl Başkanı görevden alındığını ve 7 il Başkanı'nın ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini açıkladı. Görevden alınan İl Başkanları şöyle: Ağrı İl Örgütü ve Merkez İlçe Örgütü Aksaray İl Başkanı Amasya İl Başkanı Batman İl Başkanı Bielecik İl Başkanı Bolu İl Başkanı Çanakkale İl Başkanı Denizli İl Başkanı Diyarbakır İl Başkanı Düzce İl Başkanı ve Akçakoca Örgütü Eskişehir İl Başkanı Hakkari İl Başkanı Iğdır İl Başkanı Kars İl Başkanı Kırıkkale İl Başkanı Manisa İl Başkanı Mardin İl Başkanı Muğla İl Başkanı Muş İl Başkanı Niğde İl Başkanı ve merkez ilçe Nevşehir İl Başkanı Osmaniye İl Başkanı ve Merkez ilçe Samsun İl Başkanı Sivas İl Başkanı Tunceli İl Başkanı Sinop İl Başkanı 7 İL BAŞKANININ İHRACI İSTENDİ 26 İl Başkanı görevden alınırken Denizli, Muğla, Eskişehir, Sinop, Kars, Mardin ve Tunceli İl Başkanları da kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Daha önce Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Burhanettin Bulut, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Ensar Aytekin gibi isimlerin yanı sıra bazı eski ve yeni il başkanlarının da partiden ihracı istenmişti.

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