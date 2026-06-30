CHP'de kritik MYK sona erdi. Atanmış Genel Başkan Kılıçdaroğlu saat 14.00'te MYK'sını topladı. Ankara kulislerinde 20 İl Başkanı'nın ihracının karara bağlanacağı iddiası yer alıyordu. Toplantı sona erdi.  

26 İL BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

CHP MYK sonrası konuşan Butlan Yönetimi Parti Sözcüsü Müslim Sarı, 26 İl Başkanı görevden alındığını ve 7 il Başkanı'nın ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.

Görevden alınan İl Başkanları şöyle:

Ağrı İl Örgütü ve Merkez İlçe Örgütü

Aksaray İl Başkanı

Amasya İl Başkanı

Batman İl Başkanı

Bielecik İl Başkanı

Bolu İl Başkanı

Çanakkale İl Başkanı

Denizli İl Başkanı

Diyarbakır İl Başkanı

Düzce İl Başkanı ve Akçakoca Örgütü

Eskişehir İl Başkanı

Hakkari İl Başkanı

Iğdır İl Başkanı

Kars İl Başkanı

Kırıkkale İl Başkanı

Manisa İl Başkanı

Mardin İl Başkanı

Muğla İl Başkanı

Muş İl Başkanı

Niğde İl Başkanı ve merkez ilçe

Nevşehir İl Başkanı

Osmaniye İl Başkanı ve Merkez ilçe

Samsun İl Başkanı

Sivas İl Başkanı

Tunceli İl Başkanı

Sinop İl Başkanı

7 İL BAŞKANININ İHRACI İSTENDİ

26 İl Başkanı görevden alınırken Denizli, Muğla, Eskişehir, Sinop, Kars, Mardin ve Tunceli İl Başkanları da kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

Daha önce Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Burhanettin Bulut, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Ensar Aytekin gibi isimlerin yanı sıra bazı eski ve yeni il başkanlarının da partiden ihracı istenmişti. 

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