Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" kapsamında düzenlediği İstanbul buluşmaları devam ediyor.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, bu haftaki mitingin İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde gerçekleştirileceğini bildirdi.
Miting, 3 Eylül Çarşamba günü saat 20:30'da 15 Temmuz Meydanı'nda başlayacak.
Çelik açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’na, belediye başkanlarımıza ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük demek için Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde buluşuyor; irademize sahip çıkıyoruz."