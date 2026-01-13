CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’ndaki “şaibe” iddialarına ilişkin açılan ceza davasının 2. duruşması başladı. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 12 isim yeniden hakim karşısında.

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gibi isimler sanık sandalyesinde. Suçlama ise “oylamaya hile karıştırma” iddiası. 3 yıla kadar hapis ve siyasi yasak isteniyor.

KILIÇDAROĞLU DAVADA MAĞDUR SIFATINDA

Dosya kapsamında 38. Olağan Kurultayı kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu ise mağdur sıfatıyla duruşmada.

4 Kasım’daki ilk duruşmaya Kılıçdaroğlu katılmamış, eksik hususların giderilmesi için duruşma 13 Ocak 2026’ya ertelenmişti.

İkinci duruşma CHP PM üyesi Baki Aydöner’in savunmasıyla başladı. İmamoğlu duruşmaya SEGBİS ile Silivri’den katılıyor.

"DİVAN BAŞKANI OLMAMI TEKLİF EDEN KILIÇDAROĞLU'DUR"

Kurultay ceza davasına Segbis ile bağlanan CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı, 38’inci Olağan Kurultay’da da Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu savunmasını tamamladı.

İmamoğlu, “Kurultay sürecinde benim kurultaya divan başkanı olarak gösterilmemin tarafıma teklif eden de önceki genel başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur” dedi.

İmamoğlu tanık beyanlarına ilişkin de konuştu;

“Sözde tanık olarak sunulan gerçekte tanıklık vasfı bulunmayan her seferinde farklı dosyalarda sahneye çıkarıldığını görüyoruz. Bu akıldan dışı beyanları kimlerin ezberlettiği hangi odakların bu kişilere yol tarif ettiği neden sorgulanmamaktadır, gerçekten bu günü geldiğinde sorgulanacaktır.”

KURULTAY GÜNÜ KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI

İmamoğlu, kurultay günü Kılıçdaroğlu ile görüşmesini de anlattı.

İmamoğlu, “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile yapılan görüşmeler kamuoyuna da yansıdığı üzere herhangi bir çekilme durumu da söz konusu olmamıştır.” dedi.

İmamoğlu suçlamaların tümünü reddederek savunmasını tamamladı.