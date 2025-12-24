CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından her hafta çarşamba günleri İstanbul’un bir ilçesinde, her hafta sonu ise Türkiye’nin farklı illerinde düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin bu haftaki adresi İstanbul'un Kağıthane ilçesi oldu. Soğuk havaya rağmen mitinge on binlerce vatandaş katılıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kalabalığa sesleniyor.

CHP'nin 19 Mart operasyonlarından sonra Şişli'den başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 77'inci adresi Kağıthane ilçesi oldu. Mitingin yapılacağı Merkez Meydan'ın önü polis barikatları ile kapatıldı. Miting alanına Türk Bayrağı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP bayrakları asıldı.

Saat 19.30’da başlayan büyük buluşmada, on binlerce vatandaşa seslenen Özgür Özel’in konuşmasından öne çıkan ifadeler şöyle:

- Kağıthane'nin AK Parti'ye ve MHP'ye oy veren vatandaşlarına sesleniyorum. Gerçekten o suçları işlemiş olsak, duruşma canlı yapılsın der miyiz? Bahçeli'yi de yanılttılar. Zannetti ki iddianamede sağlam iddialar var. Şimdi canlı yayın olsun diyoruz. Ret oyu veriyorlar.

- Ekrem Başkanımız, 16 belediye başkanımız görevine dönsün. Yargılama tutuksuz yapılsın. Kendine yapılmayan zulmü arkadaşlarımıza yapana sesleniyorum. Kendine güveniyorsan çık karşımıza! Biraz önce Özgür Başkan Ekrem Başkanımızın mektubunda aktardı.

- Ekrem Başkan seçildiği günden beri, buranın ilçe belediyesi bizde değil demedi. Yürekten bir alkış yolluyoruz Ekrem Başkana.

- Türk İş, açlık ve yoksulluk sınırını ilan ediyor. Türkiye'de açlık sınırı 30 bin lira, yoksulluk sınırı 98 bin lira. Biz CHP olarak, en düşük emekli maaşının asgari ücrete denk olması, asgari ücretin en az 39 bin lira olması ve küçük esnafa destek yapılmasını savunduk. Bu yapıcı önerimizi Meclis'e sunduk. İşveren desteğini 1200 lira yaptılar. Asgari ücreti 28 bin lira ilan ettiler.

- Buradan tüm işçilere, emeklilere sesleniyorum. Evde oturarak bunlardan kurtulunamaz. Hepinizi sokaklara, mücadeleye davet ediyorum.

- CHP savaş meydanlarında kurulmuştur. 100 yıl sonra sokaklarda, meydanlardadır. Korkakların milleti yendiği görülmemiştir. Sokak kazanacak. İşçiler, emekçiler, emekçiler kazanacak!

- Geçim yoksa seçim var! Buradan tüm Türkiye'ye ses veriyoruz. Getirin sandığı millet versin kararı!

