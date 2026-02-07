Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması amacıyla başlatılan Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitingleri devam ediyor. Özel, "Biz artık bu iktidardan hiçbir şey istemiyoruz. Erdoğan'dan tek bir şey istiyoruz, sandık istiyoruz, erken seçim istiyoruz." dedi.

Özel şu ifadeleri kullandı:

Depremin üçüncü yıl dönümünde deprem bölgesinde en ağır hasar alan 6 ilimizden, ilçelerimizden, yakınlarını kaybedenlerin yanından konteyner kentlerden, sokaklardan, yaslardan, acılardan geliyorum. Bir kez daha milletimizin başı sağ olsun, böyle acılar görmeyelim diye diliyorum.

Ben geçen hafta deprem bölgesindeydim, depremzedelerle el ele, gönül gönüleydim. Sayın Erdoğan da geçen haftayı eli kanlı katil dediği Suudi Arabistan prensiyle birlikte, darbeci dediği Sisi ile birlikte geçirdi. Nihayet dün Türkiye'ye geldi.

Lütfedip Osmaniye'ye gitti, bir büyük sahne kurdurdu. Sahne üzerinden depremzedeye videolar izletip sahneden inmeden, sokağa inmeden, konteyner kentteki durumu görmeden, milleti dinlemeden kendini dinletti. Olur olmaz şeyler söyleyip gitti.

Oysa biz ona deprem bölgesinden hep birlikte seslenmiştik. Burada depremin üçüncü yılında bir yılda yapacağım dediğiniz konutların üçüncü yılında yüzde 70'teyken, 270 bin kişi konteynerde kalıyorken bu işleri bir kenara bırakalım.

Madem bu paralar toplandı, depremzedeye anahtar vermeden neden boş senet imzalatıyorsunuz? Niye 18 yıl bu insanlar para versin, rezerv alanla bu insanların hakkını yiyorsunuz. Boş senet utancını bitirin, faiz ayıbını kaldırın. Mücbir sebebi yeniden uzatın.

Deprem bölgesine ne yaptıysak helali hoş olsun. Erdoğan'a çağrımdır. Boş senetleri yırtıp atalım, depremzedeye senet imzalatmayalım.

Seçene ve seçiline saygı duyduk, doğrusunu millet bilir dedik. Buradan Niğde seçimlerini kazanan AKP'li belediye başkanını da tüm meclis üyelerini de kutluyorum. Niğde için çalışsınlar elimizden gelen desteği vereceğiz.

Demokrasi seçimi kazandığın gün ne yaptığınla ölçülmez. Kazanınca milli irade, kaybedince darbe olmaz. Buradan Erdoğan'a sesleniyorum: Niğde kimsenin kalesi değildir, milletin kalesidir.

Bu millet devlet çağırır askere gider, vergisini öder, şehidi olur vatan sağ olsun der, bu milletin karşısına devleti dikmeyeceksin. Sadece millet kazanır. Bu devletin ayarlarıyla, milletin sinirleriyle oynuyor. Bu millet 100 yıl önce ilk sözü de son sözü de söyledik.

Biz artık bu iktidardan hiçbir şey istemiyoruz. Erdoğan'dan tek bir şey istiyoruz, sandık istiyoruz, erken seçim istiyoruz.

Bu sandık geldiğinde, bu iktidar değiştiğinde tarımdaki bütün borçların tamamının faizini bir seferliğine sileceğiz. Meydanda alkış çok. Ana parayı beşe böleceğiz. CHP'ye oy vermenin, iktidarı değiştirmenin tam zamanıdır. Bu iktidarı değiştirecek miyiz?

Niğde'nin bütün demokratlarına sesleniyorum. Bu bayraklara bakın, bu bayraktan rengini alır Türkiye İttifakı. Tüm demokratlara canım feda olsun. Çiftçinin kullandığı mazotta bizim iktidarımızda KDV ve ÖTV olmayacak.

