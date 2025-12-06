39. Olağan Kurultayı'nı geçtiğimiz hafta geride bırakan CHP'de bugün de dördüncü kez genel başkan seçilen Özgür Özel'in A Takımı belli oldu. Üye sayısı 18'e düşerken 7 kişi ilk kez MYK'da yer aldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından Parti Meclisi toplantısında MYK'daki isimler açıklandı.
Parti Sözcüsü Zeynel Emre oldu.
İŞTE YENİ MYK
1- Genel Sekreter: Selin Sayek Böke
2- Yurtiçi Örgütlenme: Ensar Aytekin
3- Yurtdışı Örgütlenme: Nurhayat Altaca Kayışoğlu
4- İdari ve Mali İşler: Özgür Karabat
5- Yerel Yönetimler: Gökan Zeybek
6- Medya ve Halkla İlişkiler: Burhanettin Bulut
7- Seçim İşleri: Gül Çiftçi
8- Hukuk İşleri: Gökçe Gökçen
9- Çevre, Doğa ve Hayvan Hakları Politikaları: Evrim Rizvanoğlu
10- İnsan Hakları: Mustafa Sezgin Tanrıkulu
11- Kurumsal İlişkiler ve Siyasi Partilerle İlişkiler: Serkan Özcan
12- Dış Politika ve Dış İlişkiler: Namık Tan
13- Kamu Denetimi ve Yolsuzluklarla Mücadele: Deniz Yavuzyılmaz
14- İşçi, Memur Sendikaları ve Emek Büroları: Ulaş Karasu
15- İşveren Örgütleri, Meslek Birlikleri ve STK'lar: Bihlun Tamaylıgil
16- Milli Savunma Politikaları: Yankı Bağcıoğlu
17- Ekonomi Politikaları: Güldem Atabay
18- Parti Sözcüsü: Zeynel Emre
YDK'DA İLK TOPLANTIDA SEÇİM YAPILDI
CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı'nda seçilen 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu'nda (YDK), İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer yeniden başkan seçilirken, başkan yardımcısı Ayça Akpek Şenay, sekreter ise Deniz Çakır oldu.
YDK, 9 Ocak’ta toplanacak.