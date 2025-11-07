İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki ülkeye sızdırıldığı iddiasıyla gözaltına alınan CHP'nin bilgi işlem sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki ülkeye sızdırıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Orhan Gazi Erdoğan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli Erdoğan'ın, sevk edildiği İstanbul Adliyesi'nde savcılıkça ifadesi alındı.

Savcılık, şüpheliyi tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

SAVCILIĞIN SEVK YAZISI

Savcılığın sevk yazısında, soruşturma kapsamında, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından hazırlanan rapor uyarınca, "İstanbul Senin" uygulaması içerisinden 4,7 milyondan fazla kişinin kişisel verilerinin yurt dışında iki farklı ülkeye gönderildiğinin tespit edildiği ifade edildi.

Yazıda, bunun dışında İBB tarafından yazılımı yaptırılan İBB Hanem uygulaması içerisindeki 11 milyon 360 bin 412 vatandaşa ait işlenmiş kişisel verilerin tespit edildiği, USOM tarafından yapılan incelemede, bunların sandık verisi olduğu ve 8 Kasım 2023'te üçüncü kişilere gönderildiği aktarıldı.

Sevk yazısında, soruşturma kapsamında etkin pişmanlık kapsamında ifadesi alınan bir şüphelinin, kendisine verilen talimat uyarınca söz konusu verileri 2024 yerel seçimlerinde kullanmak üzere CHP Genel Merkezi'nde veri sorumlusu olan Orhan Gazi Erdoğan'dan aldığını beyan ettiği kaydedildi.

YSK'den gelen cevapta, CHP Genel Merkezinin talebi doğrultusunda 21 Eylül 2023'te verilen kararla güncel yurt içi ve yurt dışı seçmen kütüklerinin parti genel merkezine gönderildiğinin bildirildiği ifade edilen yazıda, söz konusu program içerisindeki verilerin bu kapsamda temin edilen veriler olduğunun anlaşıldığı vurgulandı.

Yazıda, şüpheli Erdoğan'ın ifadesinde, şüpheliler Melih Geçek ve Naim Erol Özgüner'e veri paylaşımı yaptığı, bunları link veya rar dosyası olarak gönderdiği hususunu kabul ettiği belirtilerek, tüm verileri göndermediğini düşündüğüne ilişkin beyanının ise suçtan kaçmaya yönelik olduğunun değerlendirildiği kaydedildi. Yazıda, şüphelinin bu eylemlerle üzerine atılı suçu işlediği aktarıldı.