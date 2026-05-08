CHP’nin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlattığı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin bu haftaki adresi Rize oldu.

Mart 2025’ten bu yana her hafta sonu düzenlenen mitinglerin 108’incisi, cumartesi günü saat 13.30’da 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

Silivri’de tutuklu bulunan İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rizelilere seslendi.

Geçmişte Rizeli bir vatandaşla yaşadığı diyaloğa da yer veren İmamoğlu, “Yarın güzel memleketimiz Rize’deyiz. Canım Rize’m bu kara düzene karşı tek yürek olacak, ben de ekran başında onlarla olacağım” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de mitinge ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.