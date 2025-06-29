Eski Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, yarın görülecek olan CHP Kurultay davasına ilişkin sosyal medya üzerinden sessizliğini bozdu.

"SİYASİ HIRSLARININ AKLININ ÇOK ÜSTÜNDE OLDUĞU GERÇEĞİNİ ORTAYA KOYMUŞTUR"

Büyükerşen eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenirken; "Son CHP Kurultayına kadarki hizmetleri dolayısıyla, kendisine vefa duygularıyla dolu hislere sahip olduğumuz Kemal Kılıçdaroğlu'nun son günlerdeki tutumu, kendisinin siyasi hırslarının, maalesef aklının çok üstünde olduğu gerçeğini, çok geç de olsa, ortaya koymuştur" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası bir kayyum tehlikesine karşı, “Partiyi kayyıma mı bırakayım?” sözleri parti içinde tansiyonu tırmandırırken Büyükerşen ayrıca şunları söyledi:

"Bu gerçek, Atatürk'ün kurduğu CHP'nin ruhuna ve prensiplerine tamamen aykırıdır. Esefle kınıyorum."