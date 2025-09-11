Ankara 3. Asliye Ceza Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali davasını esastan reddetti. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Bu durumda ortaya su sonuç çıkıyor; il binamız ve il başkanlığı yönetimi için verilen tedbir kararı boşa düşmüştür. Bu dakikadan sonra derhal gereğinin yapılması bu rezaletin ortadan kaldırılması gerekiyor" dedi.

ABLUKA SONA ERDİ

Kararın açıklanmasının ardından eski il başkanlığı binasının önündeki kaos sona erdi. Kayyum kararının uygulanmasının ardından İl Başkanlığı binası polis ablukasına alınmıştı. polis ablukasında parti üyeleri ve milletvekilleri parti binasına girememişti. Çok sayıda partili ve milletvekili polis müdahalesiyle karşı karşıya kalmıştı.

Polis ablukasının bina önünden kalktığı görüldü.

KAYYUM HEYETİ BİNADAN AYRILMIŞTI

Kararın açıklanmasıyla eş zamanlı olarak Gürsel Tekin'in kayyum heyetindeki iki ismin il başkanlığı binasından ayrıldığı öğrenilmişti.