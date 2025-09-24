CHP, İsrail’in Gazze’deki saldırılarını protesto etmek ve Filistin halkına destek vermek için bugün Eyüpsultan’da Filistin’e destek mitingi düzenledi. Mitinge siyasi parti liderleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

DİKKAT ÇEKEN KARE

Miting alanına eski CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit ve eski Filistin Ulusal Yönetimi Başkanı Yaser Arafat'ın fotoğrafının asılması dikkat çekti.

MİTİNGE KATILAN VATANDAŞLAR KONUŞTU

Öte yandan mitinge katılan vatandaşlar ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Bir vatandaş, "Sonuna kadar hakkımızı arayacağız" diyerek şöyle devam etti:

"Biz İmamoğlu'nun, Filistin'in, Ahmet başkanın da, Özgür Özelin ve Özgür Çelik’in de arkasındayız. Ne yapsalar da ne etseler de boşadır. Tayyip Erdoğan’ın sonu gelmiştir. Amerika'ya gidip parsel parsel sattıysa da Melih Gökçek’i de yanında götürecekti. Mansur başkanımızın da arkasındayız. Onlara ya Rabbi şükür bize geldi hep yeter."

"TOPLUM AK PARTİ'DEN BIKTI"

Emekli bir vatandaş ise, "Bu toplum, AK Parti’den bıktı. Hak, hukuk, adalet olmayan bir yerde her şey olur. Eğitimde adalet yok, sağlıkta adalet yok, bakıyorsun emeklilere hak yok. Ben 41 sene hizmet etmişim aldığım maaş 19 bin lira. Torunlarımızın işi çok zor. Onun için Özgür başkanın ve partimizin arkasındayız. Yılmak yok, yola devam" ifadelerini kullandı.

"SEN BUNUN ALAYINI DA İÇERİYE ATSAN GENE KAZANAMAZSIN"

Bir vatandaş, siyasi partilere çağrıda bulunarak, "Demokrasi için hep birlikte beraber olalım" dedi. "Tek adam rejimine karşıyız" ifadesini kullanan vatandaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye’de tek adam rejimi bizi fena ediyor. Libya, Irak, Mısır ve Suriye’yi görüyoruz. Buradaki tüm siyasi partilere, kardeşlerime, AK Partililere söylüyorum. Lütfen bu tek adam rejimine hayır diyelim. Demokrasi için hep birlikte beraber olalım. Türkiye için beraberiz, hepimiz kardeşiz. Tek adam rejimine karşıyız. Hak, hukuk, adalet diyoruz ama Türkiye’de maalesef olmuyor. Bugün özellikle Mansur Yavaş açıkladı gördünüz. ‘Adalet varsa, yargı varsa Melih Gökçek’i yargılayın’ diyor. Kimse bunu yargılamıyor. Ama burada gelmiş bütün seçilmiş belediye başkanlarını olduğu gibi içeriye koyuyorlar. Ya bu nereye kadar gidecek? Sen bunun alayını da içeriye atsan gene kazanamazsın. 86 milyonun cumhurbaşkanısın. Lütfen insanlara sahip çık. Piyasa alabildiğine gidiyor, herkes aç susuz, siz istediğinizi yapıyorsunuz. Harcadığınız zaman kimse size hesap sormuyor, öbür insanlara soru soruyorsunuz. Ayıptır ya… Yeter artık biz sana boşuna mı oy verdik? Gelmeyin bu vatandaşların üstüne artık."

"İDDİANAMELER HAZIRLANMADAN KELEPÇE VURUYORLAR"

Bir başka vatandaş ise, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "TRÇ ittifakının da Türkiye, Rusya ve Çin'den müteşekkil olması arzu ve önerimizdir" açıklamasına atıfta bulunarak, "Türkiye, Rusya, Çin… televizyonlar bir haftadır bunu konuşuyor. Bunun adı 'BDÇP' batıdan demokrasiden çıkma propagandası. Bunun adı 'GGKT'. Gerçek gündemi kovuşturmama taktiği" dedi. Vatandaş, şöyle devam etti:

"Ev kirası kaç para, bu sene kimse kiraz yiyemedi, çarşı pazar kaç para. Bunları konuşturmama taktiği. Çin'de demokrasi var mı? Yok. Rusya'da demokrasi var mı? Yok. Türkiye'de demokrasi var mı? Yok olma yolunda ilerliyor. Demokrasinin olmazsa olmazı protesto, gösteri yapanlar gözaltına alınıyor. İddianameler hazırlanmadan kelepçe vuruyorlar. Biz de, 'Batı, batı, batı, demokrasi demokrasi, demokrasi' diyoruz. Türkiye’deki mikrofonlara konuşurken mangalda kül kalmıyor, üfürüyor. 'Ey Netanyahu, ey soykırımcı Netanyahu'. Amerika’daki mikrofonlara, 'Ne istediniz de vermedik, dükkan senin abi' diyor. Halkımız kendi paralarını gereksiz yere Amerika’ya verenlerin burnundan fitil fitil sandıktan getirecek."

"FİLİSTİN KAN AĞLIYOR, BİZ BURADA TRUMP’LA GÖRÜŞMEYE GİDİYORUZ"

"İftiralarla ülke boşuna yorulmasın" diyen bir vatandaş şöyle konuştu:

"Ekonomik kriz çökmüş. İşçi, emekli bitmiş. İnsanlar ev kirasını ödeyemiyor. Adamlar iftira derdinde. Yazık, günah ya… ne insanlığa, ne de Müslümanlığa sığar bu. Bıraksın bu işleri önümüze bakalım. Cennet vatanı cehenneme çevirmeye gerek yok. Dürüstçe, insanca yaşamalıyız. Filistin kan ağlıyor, biz burada Trump’la görüşmeye gidiyoruz. Bu Müslümanlığa yakışmaz. Ondan sonra seccade siyaset yapıyorlar."