Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in tutukluluğu sürerken, yerine vekalet eden Özlem Vural Gürzel’in AKP’ye geçişinin ardından belediyede dikkat çeken atamalar yapıldı. Gürzel, üç AKP’li Meclis üyesini başkan yardımcısı olarak görevlendirdi.

CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar sonrası yaklaşık altı ay Silivri Cezaevi’nde tutuklu kalan Köseler, 4 Eylül’deki duruşmasında tahliye edilmiş, ancak savcılığın itirazı üzerine 7 Eylül’de yeniden tutuklanmıştı. Vekaleti üstlenen Özlem Vural Gürzel, bu süreçte AKP’ye katıldı ve parti rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

Halk TV'de yer alan habere göre, Gürzel’in AKP’ye geçişinin ardından Ahmet Deliak, Burak Karaçam ve Sedat Altun, Beykoz Belediye Meclisi’nden başkan yardımcısı olarak görevlendirildi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, başkan yardımcıları olarak görevlendirilen üç isme, göreve başladıkları tarihten itibaren geçerli olacak brüt aylıklarının belirlenmesini talep etti.