Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun ardından CHP'nin ikinci Özlem'i Beykoz Belediyesi Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel de AKP'ye katıldı. Törende CHP'den AKP'ye geçen Gürzel'e de rozetini Erdoğan taktı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde AKP Teşkilat Akademisi Kapanış Programı'na katıldı.

Erdoğan, "Bugün Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in ve belediye meclis üyemizin AK Parti ailesine katılmasının sevincini yaşıyoruz." dedi. Erdoğan, Gürzel'le birlikte 9 yeni ismin AKP'ye katıldığını söyledi.

"ARTIK YENİ AİLEM"

Gürzel konuşmasında, "Artık yeni ailem, beni kucakladığınız için çok teşekkür ederim" dedi.

Gürzel şu ifadeleri kullandı:

Bu büyük aileye katılımımı onaylayan değerli Cumhurbaşkanımıza takdirleri için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra Beykoz'a gelecek hizmetleri, kendisinin göstereceği desteği heves ve heyecanla bekliyorum. Bunu Beykozlu ailem de bekliyor biliyorum. Bundan sonra hizmette inşallah sınırımız olmayacak.