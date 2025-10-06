Beykozlular, seçilmiş Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tutuklanmasının ardından AKP'ye katılan Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'i protesto etmek için belediye binası önünde toplandı.

Gürzel'in başkanlık edeceği ilk meclis toplantısı öncesinde bir araya gelen Beykozlular, "Beykoz'un helal oyları sizlere haram olsun", "AKP istifa, Özlem sabrımızı taşırma", "Her yasal hak hak değildir", "Özlem istifa" pankartları açtı.

"CHP'NİN OLAN BU BELEDİYEYİ SATTI"

CHP Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün ise belediye binası önünde yaptığı açıklamada, "Anamızın ak sütü gibi helal oylarımızla binlerce Beykozlunun oyuyla seçilen CHP'nin olan bu belediyeyi sattı. Yazıklar olsun diyorum. Bütün Beykoz'un sokaklarında, evlerde, otobüs durağında, her yerde dolaşacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'ten Ufuk Sepetci'nin haberine göre ise; Gürzel’in AKP’ye geçtiği günden bugüne kadar meclis üyeleri ve ilçe örgütlerinin telefonlarına çıkmadığı, bugün ilk defa meclis toplantısı sırasında görüleceği öğrenildi. Öte yandan Gürzel’in CHP Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün’den polise şikayetçi olduğu öne sürüldü.

PROTESTO MECLİS'TE DEVAM ETTİ

CHP'li Beykoz Belediye Meclis üyeleri de Meclis salonunda AKP'li Gürzel’i protesto etti

“Helal oylarımızı sana yedirmeyeceğiz” diyen üyeler masalara vurarak protestolarını gösterirken "istifa" çağrısında bulundu.

CHP'li üyeler pankart ve dövizlerle protestolarını sürdüren AKP'li Gürzel şunları kaydetti:

"Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız ve Enerji Bakanımızla Beykoz'un sorunlarını konuşmak üzere yoğun gündemimizden dolayı gruplara söz vermiyorum. Divan Katipliği seçimini de yoğun program dolayısıyla Cuma gününe bırakıyorum."

Masalara vuran CHP'li üyeler ardından alkışlı protestoya geçti.

Üyeler daha sonra Meclis salonunu terk etti.

NE OLMUŞTU?

Gürzel, tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yerine 10 Mart 2025 tarihinde Belediye Başkan Vekili olarak seçilmişti. Özlem Vural Gürzel 9 Eylül'de yaptığı açıklamada ise partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. Gürzel'in istifasını duyurmasının ardından Beykoz Belediye Meclisi'nin CHP'li üyeleri Murat Uzun ve Uğur Gökdemir de partilerinden istifa ettiklerini açıklamıştı. Beykoz Belediyesi Meclisi'nden CHP'li üç üyenin istifası ile parti çoğunluğu kaybetmişti. Gürzel ve beraberindekilerin AKP'ye katılmasının ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan parti rozetlerini takmıştı.