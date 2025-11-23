CHP’nin İmralı’ya gitmeme kararı seçmende olumlu etki yarattı. İmralı’ya gitmeyen CHP komisyon çalışmalarına katılacak. CHP yönetimi, yapılması öngörülen yasal düzenlemelerde etkin olabilmek ve müdahale etmek için komisyonda kalmayı tercih etti. CHP kaynakları şunları söylüyor... Tabandan gelen “Bize zulmeden, 16 belediye başkanımızı tutuklatan, partimizi kapatma hesapları yapan iktidarın peşine takılıp katilin ayağına gitmeyin” biçimindeki mesajlar etkili oldu.

ŞEFFAFLIĞI SAVUNDUK

CHP’li yöneticilerin bu konudaki sosyal medya paylaşımlarına gelen yorumların yüzde 80’inde “İmralı’ya gitmeyin” mesajı verildi. Bir CHP’li yönetici ‘Bizi 9.98 kilometre karelik İmralı adasına sıkıştırmaya çalışan iktidarın oyununu bozduk” dedi.

Komisyon üyesi Murat Emir: “Beş vekille sınırlı bir İmralı ziyaretini değil; Meclis’te şeffaf bir süreci savunduk. Teknolojik imkanlarla görüşmek mümkünken süreci fiziksel ziyarete dönüştürmeyi doğru bulmadık ve heyete katılmadık.”