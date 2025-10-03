CHP'nin İstanbul İl Yönetimi için kritik dava başladı.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine; Davacı Özlem Erkan’ın avukatı Cevahir Kılıç davanın kabul edilmesini talep ederken CHP'nin avukatları Çağlar Çağlayan ve İsmail Emre Telci davanın reddedilmesini talep ediyor.

ERTELEME KARARI ÇIKTI

Mahkeme davanın 21 Kasım'a ertelendiğini duyurdu.

GÜRSEL TEKİN'İN KAYYUMLUĞU DEVAM EDECEK

Buna göre İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararıyla Gürsel Tekin’in kayyımlığı devam edecek.

Mahkeme reddi hakim talebini de reddederken; Gürsel Tekin'in kayyum olarak devam etmesi yönündeki eski kararda CHP’nin yaptığı itirazın İstinaf'taki sürecinin beklenmesine karar verildi.