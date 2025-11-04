CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük iddiasıyla açılan ceza davası Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, usul işlemlerinin tamamlanması ve Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvurunun yanıtının beklenmesine karar verdi. Mahkeme, davayı 13 Ocak 2026’ya erteledi.

DAVALI VE DAVACI TARAFLARDAN GÖRÜŞ İSTENDİ

Sözcü TV muhabiri Emre Sercan İke'nin aktardığına göre, davada dikkat çeken detay ise hakimin davalı ve davacı taraflardan istediği görüş gerekçesiydi. İke, erteleme kararına ilişkin şu bilgileri aktardı:

"İlk duruşma yarım saat kadar sürmedi. Partinin davadan haberdar edilmesi istendi. 42. Asliye Mahkemesi'nden UYAP kayıtları istendi. Davanın taraflarından görüş istendi. Bu davanın neden devam etmesi ya da etmemesi gerektiği yönünde görüş istendi. Kararda bu talep 'şaşırtıcı' bulundu. 'Davanın taraflarının 13 Ocak'ta burada bulunmasını istiyoruz' denildi. Bu duruşmada usule ilişkin eksikliklerin giderilmesi talep edildi. Dava daha sonra 13 Ocak'a ertelendi. "