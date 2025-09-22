CHP'nin 4-11 Eylül tarihleri arasında 52 ilde bilgisayar destekli telefonla yaptırdığı anket kamuoyu ile paylaşıldı.

Ankete göre; kararsızlar dağıtılmadan önce CHP'nin oy oranı yüzde 34,1, AKP'nin oy oranı yüzde 26,8 MHP'nin oy oranı ise yüzde 4,5 olarak görülüyor.

CHP'DEN 8,8 PUAN FARK

Kararsızlar dağıtıldığında ise CHP'nin yüzde 40'ı aşarak yüzde 41,1 seviyesini gördüğü AKP'nin oy oranının ise yüzde 32,3 seviyesinde kaldığı görüldü.

MHP'nin oy oranı ise yüzde 5,4'te kalırken; kararsızlar dağıtıldıktan sonra DEM Parti'nin oy oranı ise yüzde 7,2 seviyesinde.

CUMHUR YÜZDE 37,7'YE GERİLEDİ

"Bu pazar seçim olsa" CHP 2023'e seçimlerine göre oy oranını en çok arttıran parti konumunda yer alıyor.

Ankette yer alan verilere göre; CHP 2023 seçimlerinde yüzde 25,4 olan oy oranını yüzde 41,1'e yükseltirken; AKP'nin oy oranı yüzde 35,3'ten yüzde 32,3'e geriliyor.

CHP oy oranını yüzde 15,7 artırırken Cumhur İttifakı'nın 2023 seçimlerindeki yüzde 45,3'lük oy oranı yüzde 37,7'ye geriliyor.

MECLİS'TE TEMSİL 2 PARTİYE DÜŞEBİLİR

Anket sonuçlarına göre yüzde 7'lik seçim barajını yalnızca CHP, AKP ve DEM Parti geçiyor.

DEM Parti'nin yüzde 7,2 seviyesindeki oy oranı seçim barajına yakınlığı nedeniyle risk oluştururken Meclis'te 2 partili bir temsil riski bulunuyor.