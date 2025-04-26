CHP CHP'nin "Millet İradesi'ne sahip çıkıyor" mitingi bugün Mersin Yenişehir Meydanı'nda gerçekleşiyor. Miting alanı hınca hınç doldu. Özel, "Buradan Sayın Erdoğan'a, bütün milletin önünde bir büyük teklifte bulunuyorum ve siyaset tarihinin, siyasetimizin en büyük karşı karşıya gelmesini, düellosunu teklif ediyorum." dedi. Özel bugün sabah saatlerinde İBB'ye yönelik ikinci dalga operasyonuna ilişkin olarak, "Yeni operasyonun amacı İstanbul'un rantına çökmek" değerlendirmesini yaptı.

"KALBİM SİZİNLE AYNI MEYDANDA"

Mitingde Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun mesajı okundu. İmamoğlu mesajında, "Akdeniz kadar engin, Toroslar kadar güçlü Mersinliler. Bugün aranızda olamasam da kalbim sizinle aynı meydanda, aynı heyecanla atıyor. Mersin demokrasi ve milli iradenin kentidir. Türkiye'nin kardeşliğinin sembol şehridir. Çok yakında sandık gelecek, herkes için adil, özgür Türkiye çıkacak." dedi.

ÖZGÜR ÖZEL: MİTİNGE DEĞİL EYLEME GELDİK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin mitinginde toplananlara sesleniyor. Özel'in konuşmasından başlıklar şöyle:

-Biz bugün miting yapmaya değil eylem yapmaya geldik. Ekrem İmamoğlu'na, belediye başkanlarımıza, bürokratlarımıza yapılan darbe girişimden sonra meydanlara sığmayanlar bugün Mersin'den "Adayımı yanımda" istiyorum diyor.

-AK Parti gidecek, CHP gelecek Türkiye'ye de huzur gelecek! Buradan Ekrem Başkan'a selam yolluyoruz. Sizi görüyor ve heyecanla izliyor. Sandık yoksa tek adam vardır. Karşımızda vesayet rejimi kurmak isteyenler var. Devletin kapıları bu millete açılacak.

"KARARI MİLLET VERSİN, HODRİ MEYDAN"

*Millet Tayyip Bey'i istifaya çağırıyor. Kararı millet versin Erdoğan, hodri meydan. Kendine güveniyorsan sandığı getir. Ekrem Başkan ve arkadaşlarımızla ilgili iddiaları 40 gündür ispat edemiyor.

ÖZEL'DEN ERDOĞAN'A SİYASİ DÜELLO TEKLİFİ

-Buradan Sayın Erdoğan'a, bütün milletin önünde bir büyük teklifte bulunuyorum ve siyaset tarihinin, siyasetimizin en büyük karşı karşıya gelmesini, düellosunu teklif ediyorum. Şunu yapacağız. Canlı yayında yargılama olacak. Sonra Türkiye'nin bütün anket şirketlerinin ortalamasını alacağız. Eğer Ekrem İmamoğlu’nun suçluluğuna millet ikna olursa, siyaseti ben bırakıyorum. Olmazsa sen bırakmaya var mısın? Sana siyasi düello teklif ediyorum, canlı yayında. Hatta sana yüzde 25 de avans veriyorum. Eğer senin savcın haklı çıkarsa ben istifa edeceğim. Ekrem İmamoğlu’nun haklılığı ortaya çıkınca sen istifa edecek misin? Var mı cesaretin? Hodri meydan sana"

-İmamoğlu'nun hapse atılmasından hemen sonra Kanal İstanbul'u raftan indirdiler. Mesele yolsuzluk değil Kanal İstanbulsuzluk. Onun için saldırıyorlar arkadaşlarımıza.

-Bu sabah güneş doğarken İstanbul'un muhafızlarını gözaltına alan Erdoğan'a sesleniyorum. Ne yapıyorsun sen? Bu saatte yılan sokmaz adamı.