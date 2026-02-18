CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından her çarşamba İstanbul’un bir ilçesinde yaptığı mitinglerle 39 ilçeyi tamamladı.

SAAT 19.30'DA BAŞLADI

Miting adresini duyuran CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Adalet ve demokrasi mücadelemiz sürüyor! Haksızlığın karşısında dimdik duran Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük için buluşuyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özgür Özel'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

"- Cumhurbaşkanı adayınız Silivri'dedir ama morali 7 kat yukarıdadır. Onu içeri atan 'darbeci' Saray'dadır ama yerin 7 kat altındadır!

- Gizli gizli bu meydanı izleyen biri var. Ben eğer bakıyorsa canlı yayında sesleniyorum Erdoğan'a, bakmıyorsa İletişim Başkanı'na sesleniyorum, bu görüntülere iyi bakın, bu kara, bu yağmura, bu meydana iyi bakın. Bu inanmışlığa iyi bakın. Ve ona göre, bu millete, bu milletin seçtiğine el uzatırken, dil uzatırken ayağınızı denk alın!

- Bundan sonra ne olacak diyenlere, şunu bilin, mücadele asla durmayacak. Bu gece 39'uncu miting ama bu hikaye burada bitmeyecek. Önce İstanbul'da 3'üncü bölgede, sonra 2'nci bölgede, sonra 1 kez daha 1'nci bölgede büyük bölge mitingleriyle, ardından 18 Mart'ı 19 Mart'a bağlayan gece hep birlikte büyük zulmün yıl dönümünde meydandayız, eylemdeyiz!

- Bugün benim için çok anlamlı bir ilçedeyiz. Onursal Adıgüzel'in belediye başkanlığı yaptığı ilçedeyiz.

- 2 köprüyü ve 7 otoyolu satacaklar. Rahmetli Demirel'in, Ecevit'in, Özal'ın döneminde yapılmış otoyollar. Bundan 10 yıl önce de satmaya çalıştı. Erdoğan o zaman dedi ki '7 milyarın altına satmak vatan hainliği olur'. Şimdi 3.5 milyara satıyor. Ben demiyorum kendi diyor. Vatan hainliğini 2'ye katlıyor! Bu köprünün 5 yıllık gelirini istiyor. O parayla kendince 'seçim ekonomisi' yapacak. Karşılığında 25 yıl o köprülerin parasını başkaları alacak. Altın yumurtlayan tavuğu satıyorlar! Erdoğan'a sesleniyorum. İstanbul örgütüm ayaktadır, İstanbul ayaktadır. O köprüleri sana sattırmayacağım!

- Bir uyarıda ve bir çağrıda bulunmak isteriz. İddianame nihayet çıktı. O iddianameyi bekleyenler arkasından çekildiler, savunamaz hale geldiler. Yargılama 9 Mart'ta başlayacak. Nihayet hakim karşısına çıkacağız, kanıtları koyacağız. Milletimizin gönlünde ve gözünde aklanacağız. Dünyanın en büyük mahkeme salonunu yapıyoruz. Şimdi 'yetişmedi, mahkemeyi Haziran'a atacağım'. 9 Mart'ta o yargılama başlayacak. Senin beceriksizliğin yüzünden kimse ilave 3 ay yatmayacak. Yargılamayı başlatmayıp adalet karşısından kaçırırsanız, o gök kubbeyi başınıza yıkacağız! Daha fazla suçsuz yerde hapis yatmaya, anneleri gözü yaşlı bırakmaya daha fazla müsaade etmeyeceğiz. Biz kendimize güveniyoruz, canlı yayın istiyoruz!"