CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 2 bin 430 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede 'gizli tanık' belirsizliği devam ediyor.

CHP HSK'YA ŞİKAYET ETTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iddianamenin yapılırken gizli tanık Meşe'nin ifadelerinin çıkarıldığını ve yerine gizli tanık İlke'nin ifadelerinin konulduğunu açıklamıştı.

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ise 15 gizli tanıktan 5'inin ifadelerinin iddianame yer almadığını duyurdu.

CHP lideri Özel, "HSK'dan bu işe el koymasını isteyeceğiz" ifadelerini kullanırken; "19 Mart günü ifadeler varken o gün söylenen cümle, o gün olmayan İlke’ye bugün yazılıp Meşe çıkarılıyorsa ifade Meşe’nin midir, İlke’nin midir, yoksa bu bir iftiradır. Gizli tanık vazgeçince gizli tanık değiştirilmiştir. Noktasına, virgülüne kadar aynı ifade" demişti.

CHP, söz konusu iddialara ilişkin HSK'ya başvurdu.

Dilekçede, 19 Mart 2025’te gözaltına alınanlara yöneltilen soruların, “Gizli Tanık Meşe’nin 17 Mart tarihli ifadesi”ne dayandığı; ancak aynı cümlelerin, aynı anlatımların ve aynı kelime sıralarının iddianamede ‘Gizli Tanık İlke’nin 18 Kasım 2024 tarihli ifadesi” olarak yer aldığı kaydedildi.

Dilekçede tespit edilen tüm bulgular ışığında iddianameyi hazırlayan savcılar hakkında adli ve idari soruşturma açılması talebinde bulunuldu.

YANIT MHP YAYIN ORGANINDAN GELDİ

İddianamedeki gizli tanık iddialarına ilişkin Bengü Türk'ten Dilruba Koçak'ın haberine göre, Hala soruşturması devam eden diğer olaylarla alakalı olduğu için bu 5 gizli tanığın beyanına iddianamede yer verilmediği belirtildi.

EK İDDİANAME HAZIRLANABİLİR

Başsavcılık kaynaklarına dayandırılan haberde; Meşe, Kartal, Şahin, Ladin ve Maun'un ifadelerinin yer almadığına dikkat çekilirken, "Bu kişilerin verdiği beyanlar hala soruşturuluyor dolayısıyla bu iddianamede yer almıyor. Ek iddianame de hazırlanabilir ve beyanlar eklenebilir" denildi.