İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun, İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanmasının ardından CHP'nin 19-26 Mart arasında Saraçhane'de başlattığı miting ve buluşmalar devam ediyor.

İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası şimdiye kadar 12 farklı ilçede düzenlenen bu buluşmaların ilki Şişli'de gerçekleşti; burayı sırasıyla Beylikdüzü, Başakşehir, Beyazıt Meydanı (İstanbul Üniversitesi) , Silivri, Pendik, Esenler, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Saraçhane, Sancaktepe, Kartal, Bakırköy ve Şile buluşmaları izledi.

Her çarşamba İstanbul'un bir ilçesinde düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" buluşmalarında adres bu kez Tuzla oldu.

6 Ağustos Çarşamba (bugün) günü saat 20.30'da başlayan buluşmaya on binlerce vatandaş katıldı.

İMAMOĞLU: BİR KİŞİ KAYBEDECEK, MİLLET KAZANACAK

Mitingde tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, aktardı.

İmamoğlu'nun mesajında özetle öne çıkanlar şu şekilde:

"Tuzla, tam 32 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi’nin sosyal belediyeciliğine kavuştu, icraatçı ve halkçı kimliğiyle tanıştı. Tuzlalılar, İstanbul’un en genç belediye başkanlarından Eren Ali Başkanımıza yürekten güvendi.

Onun enerjisiyle, azmiyle Tuzla’ya canla başla hizmet edeceğine inandı. O da sağ olsun sizlerin güvenini hiç boşa çıkarmadı, çıkarmayacak.

Bizimle icraatta, hizmette yarışamadıkları için, sandıkta karşımıza çıkmaya korkuyorlar. O korkuyla bizleri tutsak edip, koltuklarını korumaya uğraşıyorlar.

Karşılarında, onları her seçimde sandığa gömmüş bir aday olunca, çareyi diploma iptalinde, yalanlara, iftiralara dayalı soruşturmalarda arıyorlar. Devletimizi sahte diploma çeteleri karşısında aciz hale düşürenler, benim usule, hukuka uygun diplomamı iptal ettirmek için üniversiteye, yargıya baskı yapıyorlar, hakimleri değiştirip duruyorlar.

Diplomam hızla iptal edilsin diye üniversiteye yazılar yazıp, baskı yapan savcılık, benim ve arkadaşlarım hakkında, Ekim 2024’te başlattığı soruşturmayı sonuçlandırıp iddianameyi hala hazırlayamadı. Tam 9 aydır aradıklarını bulamadıkları için, ortada iddianame yok. O iddianame önümüze gelecek ve bütün iftiraları, kumpasları, yalanları bir bir yüzlerine vuracağız."

ÖZGÜR ÖZEL: 2 KASIM'DA SANDIĞI GETİR

Tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mesajının ardından Özgür Özel de vatandaşlara sesleniyor.

Konuşmasına Tuzla'da toplanan vatandaşlara selam vererek başlayan Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.

'Erken seçim' çağrısını yineleyen Özel, "Ben bütün Türkiye'deyim, sen neredesin Erdoğan? Çık karşımıza! Cesaretin varsa, 2 Kasım'da sandığı getir. Millet karar versin" ifadelerini kullandı.

"Bugün Cumhuriyet Halk Partisi tam tamına, tüm milletvekilleriyle 22 ildeyiz. Dört gün üst üste Anadolu'dayız. Bayburt’tayız, Gümüşhane’deyiz, Kilis’teyiz, Iğdır’dayız, Erzincan’da, Osmaniye’deyiz, Van’da, Tunceli’de, Sakarya’dayız, Edirne’de, Çorum’da, Bursa’dayız; Bolu’da, Bilecik’te, Ardahan’dayız.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak hem Ağrı’dayız, hem Aksaray’da, hem Ankara’dayız; Hem Adana’da, hem Adıyaman’da.

Parti her yerde; örgüt her yerde: Mücadele, çalışma her yerde!

İktidara yürüyoruz; çalışkan örgütümüze, grubumuza, Parti Meclisimize, YDK’ya teşekkür ediyorum.

Ayrıca bizi meydanlarda yalnız bırakmayan, milletin derdinde ortaklaşan, mücadelede ortaklaşan tüm muhalefet partilerine; burayı şereflendiren tüm partilere ve bu iktidarın karşısında mağdurun ve mazlumun yanında duran, milletin yanında duran bütün kardeş partilere yürekten teşekkür ediyorum.

Ve… ve burada bir teşekkürü de Tuzla’ya etmeliyim; Tuzla, 1992 yılında kurulmuş bir ilçe. O günden bugüne yedi seçim gördü: Altısında yenildik, kaybettik. 47 yıldır Türkiye’de ve kurulduğundan beri Tuzla’da kazanamamıştık. Küsmedik, darılmadık.

Kabahati Tuzlalılar’da değil, kendimizde aradık: “En doğru adayı bulmalıyız, Tuzlalı’nın karşısına çıkarmalıyız” dedik. Ve... Tuzla 1992’de kurulduğunda daha hayatta olmayan Tuzla’nın evladı, partinin evladı, gençlik kollarından gelen, ilçe başkanlığından gelen, o gün 30 yaşında, bugün 32 yaşında, gencecik Eren Ali’yi aday yaptık. Tuzla güvendi, görevi verdi."