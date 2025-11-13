CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi Açılışı'na katıldı.

Burada İBB iddianamesine ilişkin açıklamalarda bulunan CHP lideri Özel, "İddianamede kanıtlanmış bir kör kuruş yok, bir delilli para yok" ifadelerini kullanırken, "Kanıtladığı varsa etkin pişmanlıktan iftira atanların sıkıştıkları noktada söyledikleri var kendilerine dair. Ekrem Başkanımıza dair, namuslu belediye bürokratlarımıza dair bir kör kuruş ne ispat, ne kanıt hiçbir şey yok. Ne var; 969 kez 'hatıladığım kadarıyla' var, 691 kez 'mış, miş' var, 546 kez 'duydum', 499 kez 'olabilir', 235 kez 'öyle düşünüyorum', 9 kez 'hissettim.' Ortada bir tane kanıt yok." dedi

"PARTİYİ KENAN EVREN KAPATAMADI"

"İşin özünü, sözünü kimse çarpıtmasın. Bunların sonunda Cumhuriyet Halk Partisi'ne kapatma davası açmaya çalıştı hadsizler" diyen Özel, şöyle devam etti:

"Millet bir ayağa kalktı, 'Savaş meydanında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partiyi Kenan Evren kapatamadı, sen mi kapatacaksın' dedi. Alnını karışladı bunların! Bir yanda Başsavcılık'tan hemen yazı; 'Bizim kapatmayla ilgili bir şeyimiz yok, bildirim yaptık.' Millet daha beter yüklendi, 'Biz kapat demedik, sadece görevimizi yaptık.' Yazdıkları yazı çıktı ortaya. Anayasa'nın parti kapatma maddelerini hatırlatan yazılarını savcılıktan kendi rekabet oldukları savcı sızdırdı, meydana yolladı."

Özgür Özel, şunları söyledi:

"ODUNLARIN ADINI KARIŞTIRMIŞIM"

"Tayyip Bey bazen diyor ya 'Bu Allah'ın lütfu' diye, dün akşam nota bakmadan konuşurken dilim sürçmüş, 'meşe' diyeceğime 'çınar' demişim. Allah'ın bir lütfu. Çınar desem susup oturacaklar. Meşe diye bir yalancı şahit vardı diyeceğime Çınar demişim. Odunların adını karıştırmışım. Meşe diyeceğime Çınar deyince hemen bir açıklama yaptılar. 'Çınar diye bir gizli tanığın beyanını geri çektiği, sonra intihara giriştiği söylendi. Böyle bir şey yok' derken, İlke Kasım 2024'te ifade vermiştir diye. Öyle bir suçüstüyle karşı karşıyayız ki; 19 Mart tarihinde 3 tane gizli tanık vardı.

"MEŞE'NİN İFADELERİNİ ÇIKARMIŞLAR, YERİNE İLKE'Yİ KOYMUŞ"

Meşe, Ladin, Çınar... Bugün 15 tane gizli tanık var. Ama 19 Mart'ta onlara söylenen ifadelerde Meşe, Ladin, Çınar, özellikle Ekrem Başkana Meşe ifadesi. O gün İlke diye biri var mı, yok. O gün Meşe diye biri var. O Meşe'ye bir sözler vermişler. Meşe 7'nci kata girememeye başlayınca, verilen sözler tutulmamaya başlayınca, Meşe artık gizli tanık olabilecek özelliği kaybetmiş. 'Konuşurum' demiş, 'doğrusunu anlatırım' demiş. Beyefendiler iddianameyi yaparken, Meşe'nin ifadelerini çıkarmışlar, iddianamede şimdi Ekrem Başkan ve arkadaşlarına sorulan Meşe ifadelerinin hiçbiri yok. Meşe yok. Yerine İlke'yi koymuş. 31 Mart'ta İlke yoktu. Şimdi diyor ki 18 Kasım 2024'te İlke ifade verdi. Meşe'nin çektiği ifadeleri İlke'ye şarj etmişler. O yalanları İlke diye yazmışlar. Suçüstü yakalanmışlar.

NE OLMUŞTU?

CHP lideri Özgür Özel, İBB iddianamesinde yer alan gizli tanıklara ilişkin dün akşam Sultanbeyli'deki mitingde konuştu.

CHP lideri Özel, gizli tanık iddialarında bulunduğu konuşmasında şunları söyledi:

Dün iddianame çıktı ve onlarca arkadaşımızın suçlamalarında gizli tanığın söyledikleri ya da iftiracıların söyledikleri var. Buradan bir çok üzerinde konuşacağımız bir bombayı ifade edeyim. İlk başlarda bir 'Çınar' vardı, her iftirayı o atardı. Sonra bu 'Çınar'la araları bozulmuş. Bu 'Çınar'ın söylediği sözler, verilen vaatler, attığı yalanlar birbiriyle örtüşmemiş. Bu 'Çınar'ı 7'nci kata almamaya başlamışlar. Bu 'Çınar', 6'ncı katta intihara kalkışmış. Buradan bütün adliye muhabirlerinin bildiği intihara kalkışma olayındaki kişi 'Çınar'ın ta kendisidir. Şimdi o 'Çınar'ın aylar önce söylediği ifadeleri 'Çınar'dan almışlar 'İlke' diye yeni bir gizli tanığa söyletmişler. Yalan olduğu, kumpas olduğu buradan belli bir soruşturmada, gizli tanığın sekiz ay önce söylediklerini alıp 'İlke' denen gizli tanığa veriyorlar.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise yapılan açıklamayı yalanlayarak şunları kaydetti:

“Sosyal medya hesabında paylaşılan videodaki olayın 26.08.2025 tarihinde gerçekleşen bir vatandaşımızın intihar girişimine ilişkin olduğu, olaya güvenlik görevlilerimizce müdahale edilerek şahsın ikna edilmek suretiyle intihardan vazgeçirildiği, şahsın suç örgütüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifadeleri alınan Çınar ve İlke kod isimli, haklarında tanık koruma prosedürü uygulanan şahıslardan her ikisi de olmadığı, ayrıca soruşturma kapsamında İlke kod isimli tanığın ifade tarihinin 18/11/2024, Çınar kod isimli tanığın ifade tarihinin ise bahsedilen ifadeye çok yakın bir tarih olan 21/11/2024 olduğu, sonuç olarak yapılan açıklamaların dezenformasyon niteliğinde olduğu açıkça anlaşılmıştır.”