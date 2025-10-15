CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingleri devam ediyor. CHP'nin yeni durağı İstanbul’un Arnavutköy ilçesi olacak.

CHP tarafından İstanbul’un Sarıyer ilçesinde düzenlenen mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin her hafta çarşamba günü İstanbul’un bir ilçesinde, her hafta sonu ise Türkiye’nin farklı illerinde “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingleri düzenlediğini belirterek, bir sonraki mitingin 22 Ekim Çarşamba günü İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde yapılacağını duyurdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Arnavutköy'de Kanal İstanbul ile ilgili skandalları bir bir ortaya dökeceklerini belirtti. Özel "31 Mart seçimlerinde önemli mücadelelerden bir tanesini Arnavutköy'de verdik. Arnavutköy, CHP'nin en zayıf olduğu yerlerden biriydi, küçük bir farkla seçimi kaybettik. Arnavutköy, Kanal İstanbul rezaletinin yaşandığı ilçelerden biri. Orada gelecek hafta konuşacağımız, neler yaptığını bildiğimiz, bütün Türkiye'nin gözlerinin önüne haftaya çarşamba bu vakitlerde sereceğimiz büyük bir rezalet var. Buradan bütün İstanbul'u, AK Parti'nin kalesi diye bilinen ama demokrasinin kalesi olmaya bir seçim kalmış Arnavutköy'e bekliyorum. İstanbul'da 39 ilçenin 28'ini hedefledik, 26'sını kazandık. Parti başaracağına inanıyordu. Değişim partide gerçekleşti, eskisiyle yenisiyle omuz omuza başarıya koştuk. Adayımız Silivri'de olsa da, arkadaşlarımız hapis olsa da, İstanbul il binamıza, kongresine, il başkanımıza dava açılsa da, 5 bin polis saldırsa da, yargı operasyonu olsa da hep birlikte iktidara yürüyor muyuz? Bundan sonra kazanmaya alıştık, hep kazanacak mıyız, Türkiye'ye kazandıracak mıyız?" ifadelerini kullandı.