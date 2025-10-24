CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlatılan mitingler devam ediyor. “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin 64’üncüsü, 26 Ekim Pazar günü Eskişehir’de yapılacak.

CHP'den mitinge ilişkin yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

- Pazar günü Eskişehir’de buluşuyoruz!

- Bu bereketli topraklara, bu memleketin zenginliklerine, emeğine ve adaletine hep birlikte sahip çıkacağız!

- Ne yerin altını ne de halkın alın terini kimseye peşkeş çektirmeyeceğiz!

- Milletimizin dediği olacak, milletimiz kazanacak, biz kazanacağız!

- 26 Ekim Pazar 16.00

- Cumhuriyet Meydanı Tepebaşı