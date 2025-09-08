İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına ve muhalefet belediyelerine yönelik operasyonlara karşı başlatılan mitingler sürüyor.
CHP'nin İstanbul’daki "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin bu haftaki adresi belli oldu.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 10 Eylül Çarşamba saat 20.30'da Kadıköy İskele Meydanı'nda miting düzenleyeceklerini duyurdu.
Çelik paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Adalete, demokrasiye ve partimize sahip çıkıyoruz. Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’na, belediye başkanlarımıza ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük demek için Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde buluşuyoruz."