İzmir'de İzmir Sivil Toplum Platformu (İSTOK) ve AKP İzmir İl Teşkilatı Filistin için yürüyüş düzenledi. Dün CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın Tünel'den Taksim'e gerçekleştirmek istediği yürüyüşe polis engel olurken, İzmir'de yürüyüşte polis müdahalesi yaşanmadı.
İstanbul’da Tünel’den Taksim’e yapılmak istenen yürüyüşte yürüyüş güzergahı, polis ekipleri tarafından alan barikatlarla kapatılarak izin verilmemiş, alanda polis ekipleri ile barikata yüklenen grup arasında arbede çıkmıştı.
İzmir’de ise Basmane Gar’dan başlayan yürüyüş Gazi Bulvarı üzerinden devam ederken Konak Meydan’da bulunan Valilik Konağı önünde son buldu.
İSLAM SANCAĞI DA TAŞIDILAR
Tekbir getirerek yürüyen kalabalık, “Nehirden denize özgür Filistin”, “İzmir uyuma, insanlara sahip çık”, “Ülkemizde siyonist istemiyoruz” ve “Mehmetçik Gazze'ye” sloganları attı. Yürüyüşte, Türk Bayraklarının yanında halifeliğin temsili olan ‘İslam Sancağı’ taşındı.
Yaklaşık 5 kilometre süren yürüyüşe herhangi bir polis engeli ya da müdahalesi olmadı.
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ DE KATILDI
Yürüyüşe, AKP İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, AKP Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş katıldı.
Eyleme, siyasilerin yanında İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi’nin de katılması dikkati çekti. Yahşi, eylem alanında AKP İzmir İl Başkanı Saygılı ve MHP İzmir İl Başkanı Şahin’in yanında yer aldı.