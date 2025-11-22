CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın, Ekrem İmamoğlu ve İBB duruşmalarının TRT’de canlı yayınlanması talebiyle Akmerkez önünden başlayarak TRT Ulus binası önüne yapacağı yürüyüş çevik kuvvet ve TOMA'lar tarafından engellendi. CHP'li yurttaşlar Akmerkez önünde uzun süre abluka altında kaldı.

18 Mart'ta üniversite diploması iptal edilen ve ertesi günü gözaltına alınan İBB Başkanı, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları hakkında hazırlanan iddianame sonrasında duruşmaların TRT'den canlı yayınlanması için kısa bir yürüyüş ve TRT Ulus binası önünde basın açıklaması yapmak isteyen CHP'liler abluka altına alındı. Saat 16.00 sıralarında Ak Merkez önünde buluşan ve aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP milletvekilleri Umut Akdoğan, Ali Gökçek ile Dilek Kaya İmamoğlu ile çok sayıda partilinin bulunduğu grubun önü çevik kuvvet ve TOMA'lar tarafından kesildi.

"Hak, hukuk, adalet", "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz", "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" şeklinde slogan atan partililer, anayasal haklarını kullanarak yürüyüş ve basın açıklaması gerçekleştirmek istediklerini söylediler. Polis yetkilileri ile yürütülen müzakereler devam ederken polisin bazı sloganlarla ilgili anons yaptığı görüldü.

O anlarda partililere hitap eden ve basına açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "halktan korkmayın, erken seçim sandığını getirin" çağrısı yaptı. CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ile CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek de ablukayı eleştirdi, kaldırılmasını istedi.