Soru önergesine göre, Anıtkabir’deki törende subay ve astsubaylar dört farklı güvenlik noktasından geçirildi. Güvenlik kontrolleri sırasında polis tarafından üst araması yapıldı ve yalnızca önceden hazırlanan listelerde adı bulunan askerlerin tören alanına girişine izin verildi.

Ertuğrul, söz konusu uygulamaların yasal ve idari dayanaklarının kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini belirterek, “Resmi törenlerde güvenlik elbette önemlidir, ancak bu güvenlik uygulamaları hukuki sınırları ihlal etmemelidir” dedi.

Ertuğrul, önergesinde, askeri personelin aranmasında yetkili birimin Merkez Komutanlığı olduğunu hatırlatarak, polis tarafından yapılan aramanın hangi mevzuata dayandığını sorguladı. Ayrıca, olağanüstü güvenlik tedbirlerinin hangi gerekçeyle alındığını, bu uygulamaların geçmiş yıllardaki törenlere göre neden farklılık gösterdiğini de sordu.

Ertuğrul, “Bu tür uygulamalar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kurumsal disiplini ve saygınlığı açısından ciddi sonuçlar doğurabilir” diyerek, törenlerde güvenlik ile protokol dengesi arasında hassas bir koordinasyon gerektiğini vurguladı.

Milli Savunma Bakanı’na Yöneltilen Sorular:

Milletvekili Ertuğrul, Bakan Yaşar Güler’e şu soruları yöneltti: