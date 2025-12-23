SÖZCÜ’nün kamuoyuna duyurduğu denetim skandalıyla ilgili Bakanlıklar sessizliğe bürünürken TBMM’nin acilen harekete geçmesi istendi.

CHP Milletvekili Gamze Taşcıer, devlete ait yeraltı kömür madenlerinde ortaya çıkan hayati risklerin araştırılması amacıyla Meclis Araştırması açılması için TBMM Başkanlığı’na önerge verdi. Taşcıer, TBMM’de Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan’a da, SÖZCÜ’yü göstererek, “Bu manşete iyi bakın, faciayı mı bekliyorsunuz?” diye sormuştu.

‘GÖRMEZDEN GELİNİYOR’

Gamze Taşcıer, TBMM’ye sunduğu önergesinde, denetim skandalının SÖZCÜ’nün haberleriyle kamuoyuna yansıdığını belirterek, “Zonguldak’taki Kozlu, Karadon ve Üzülmez kömür ocaklarında denetimi fiilen durduran, müfettişleri sahadan çeken ve hayati riskleri görmezden gelen siyasi ve idari iradenin sorumluluğu açık biçimde ortadadır” dedi. Önergede konuyu Meclis’in araştırması gerektiği şu gerekçeye dayandırıldı:

“Madenlerde iş sağlığı ve güvenliği teftişlerinin hangi gerekçelerle durdurulduğunun, müfettişlerin tespitlerinin içeriğinin, verilen yazılı talimatların hukuki dayanaklarının, idari ve siyasi sorumluluk zincirinin, denetimlerin durdurulmasının işçi sağlığı ve güvenliği üzerindeki etkilerinin, kamu zararının oluşup oluşmadığının ve olası bir faciada sorumluluğun kimlere ait olacağının tüm yönleriyle ortaya konulması amacıyla bir Meclis araştırması açılması zorunlu hale gelmiştir.”

ILO kurallarına da aykırı

Önergede, ILO’nun 81 sayılı sözleşmesi gereği iş müfettişlerinin düzenlediği raporların idari ve siyasi baskılardan bağımsız olduğu, raporların uygulanması için makam onayı gerekmediği belirtildi. Bu nedenle, müfettiş raporlarına yönelik müdahalenin ulusal mevzuata ve uluslararası yükümlülüklere aykırı olduğu TBMM’ye bildirildi.