Cumhuriyet Halk Partisi, yerel yönetimlere yönelik operasyonları gerekçe göstererek ara verdiği siyasi partiler arası bayramlaşma geleneğini yeniden başlatma kararı aldı. Parti, iki bayramın ardından bu kez 17 siyasi partiyle bayramlaşacak, ancak Adalet ve Kalkınma Partisi programda yer almayacak.

CHP, 2025 yılı Ramazan ve Kurban bayramlarında belediyelere yönelik operasyonlar nedeniyle hiçbir siyasi partiyle bayramlaşmamıştı. Parti Genel Başkanı Özgür Özel, o dönemde yaptığı açıklamada yaşanan süreci sert sözlerle eleştirerek bayramlaşma yapılmayacağını duyurmuştu.

Alınan yeni karar doğrultusunda bayramın ikinci gününde gerçekleştirilecek program kapsamında CHP heyeti; DSP, DYP, DEM Parti, İYİ Parti, BBP, DP, MHP, SP, Anahtar Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Zafer Partisi, ANAP, Milli Yol Partisi ve BTP’yi ziyaret edecek.

Ziyaret heyetinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Serkan Özcan, Parti Meclisi Üyesi Canan Taşer, Kadın Kolları MYK Üyesi Ceyda Kaya ve Gençlik Kolları MYK Üyesi Irmak Bal yer alacak.

Öte yandan CHP Genel Merkezi’nde de karşılıklı kabul programı düzenlenecek. Buradaki heyette Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Parti Meclisi Üyesi Elif Leyla Gümüş, Kadın Kolları MYK Üyesi Armağan Akyüz ve Gençlik Kolları MYK Üyesi Özlem Akpınar bulunacak.

Partinin yeniden bayramlaşma kararı, siyasi diyalog kanallarının kısmen de olsa yeniden açılması şeklinde yorumlanırken, AKP ile temas kurulmayacak olması dikkat çekti.