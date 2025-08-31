Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İBB soruşturmaları ve İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı mitinglerin 51'incisi Sinop'ta gerçekleşti.

31 Ağustos Pazar (bugün) saat 19.00'da Sinop İskele Meydanı'nda başlayan "Millet İradesine Sahip Çıkıyoruz" mitingine çok sayıda vatandaş katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, miting alanına, balıkçı teknesi kullanarak gitti. Özel'in kullandığı tekneye yol boyunca diğer balıkçı tekneleri eşlik etti.

İMAMOĞLU: ORTADA HUKUKİ MESELE YOK

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun Silivri'den Sinop halkına ilettiği mektubu Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya aktardı.

İmamoğlu’nun mesajı özetle şöyle oldu:

"5 ayı aşkın bir süredir Silivri zindanında tutuluyorum. Ülkenin en yetkili şahsı "turp" dedi, "ahtapot" dedi ama hala ortada iddianame yok. Tutuksuz yargılansam yapacağım tek bir şey var, görevimin başına ve milletimin arasına dönmek.

Ortada hukuki bir mesele yok. Ortada iktidardaki bir avuç insanın siyasi beka meselesi var. Muhalefetin elini kolunu bağlayarak seçim kazanmanın, koltuklarını korumanın peşindeler. Siyasi rakiplerini zindana atan, hukuk ve demokrasiyi kenara atan iktidarların iş başında olduğu ülkeye bir bakın.

Her türlü zorbalıkla muhalefeti etkisizleştirmeye çalışıyorlar. Göstermelik seçimler yapılıyor ve birtakım zalimler ömür boyu koltuktan kalkmıyor. Türkiye'yi adaletten ve demokrasiden tamamen yoksun hale getirme hevesi duyanlar sadece kendi çıkarlarını korumanın peşindeler.

O bir avuç insana umut bağlayan vatandaşlarımız çok iyi bilsinler ki adaletin ve demokrasinin olmadığı bir Türkiye'de refah olmaz, zenginlik olmaz, bereket olmaz, huzur olmaz. Onun için ben ısrarla herkes için her yerde önce adalet, önce hürriyet diyorum. Devletimizin bekası, milletimizin bütünlüğü buna bağlıdır."

İmamoğlu'nun mesajının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, alandaki kalabalığa seslendi.

ÖZEL: KURTULUŞA İKTİDARA YÜRÜYORUZ

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"31 Mart'tan önce buradaydık, 'Bize güvenin' dedik, siz bize güvendiniz, 47 yıl sonra partimizi birinci parti yaptık. Bugün de CHP Türkiye'nin birinci partisi. 100 yıl sonra yine hep beraber kurtuluşa, iktidara yürüyoruz.

Bu güzel şehir, Türkiye'nin en mutlu şehri diye bildiğimiz şehrin dünya kadar borcu var. hala nükleer santral gibi bir derdimiz var. Sinop'ta nükleer santral isteyen yok, Sinop'ta nükleer isteyen bir kişi var, ona inat Sinop'a nükleer santral yaptırmayacağız.

Sinop'ta hastane yok, Sinoplular Atakum yolunda hayatını kaybediyor, Sinop gibi bir kente bunu reva görenler bu kentte aldıkları oyu da hak etmiyor.

2017'de sosyal ekonomik gelişmişlik endeksinde 52'nci sırada olan Sinop bu sene TÜİK verisine göre 81. sıraya gerilemiş. Yani bu güzel kent bu iktidarın yaptıklarıyla, yapmadıklarıyla en geriye kadar düşmüş. Bu şehir göç vermiş, güç kaybetmiş, neredeyse sadece emeklilerden oluşan bir şehre dönüşmüş.

Sinop'un internet sorunu var, köylerde internet yok, il merkezinde bile sorun var ama dünyanın en pahalı internetini bu ülkede bize Recep Tayyip Erdoğan satıyor.

Bu hafta Türk-İş, 88 bin lira ilan etti yoksulluk sınırını. Bu rakamı biz değil Türk-İş açıklıyor."

Özel, Sinop mitinginde yoksulluk sınırı olan "88 bin liradan az kazananlar elini kaldırsın" sorusunun ardından alanın yüzde 99'u elini kaldırdı.

Özgür Özel sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kur korumalı mevduat ile 60 milyar lirayı fakirden aldı, zengine akıttı. Vergiyi ödemeyen de kodamanlar, çünkü siyaset bir tercih işidir. Tayyip bey fakiri sevmez, zengini düşünür, onun gönencine bakar.

AK Parti'nin bir kara düzeni var. Zengini daha zengin eden, yoksulu daha yoksul yapan muhtaçlaştıran bir düzen var. Oy zamanı hatırlayıp sonra sırt çeviren bir düzen var.

Şimdi insan içine çıkabiliyorlar mı, buradan sesleniyorum: Yüzde 29 ile seni orada oturtmam. Sandık gelecek, sen gideceksin... Hodri meydan!

Ben hiç seçim kaybetmedim diyordu; Beyoğlu Belediye Başkan adayı oldu kaybetti, ara seçimde milletvekili adayı oldu kaybetti, sonra kendi kurduğu partisiyle uzun süre seçim kazandı. 31 mart 2024 günü CHP ve belediye başkanlarına kaybetti.

Türkiye'de bir namağlup var: 2014 Beylikdüzü Belediye Başkanlığını kazanan biri var, 5 yıl sonra İstanbul Büyükşehir'i iki kere arka arkaya kazanan biri var. 5 yıl sonra tekrar aday olduğunda 1 milyondan fazla farkla kazanan biri var. 4 kere üst üste kazanan, Erdoğan7ın korkulu rüyası Ekrem İmamoğlu var.

Buradan Erdoğan'a meydan okuyorum, bak bu meydanı gördün, cesaretin varsa, yüzün varsa Sinopluların yüzüne bakabileceksen gel haftaya buraya, hodri meydan...

Sizin hemşeriniz vardı ya Diyojen... Bu saatten sonra Tayyip Erdoğan sinop'a gelirse, hatrınızı soramaz da sorarsa, Diyojen gibi deyin, gölge etme, başka ihsan istemez...

Erdoğan'ın bu ülkeye vereceği bir şey kalmadı, yoruldu, yaşlandı ama o koltuğu bırakmak istemiyor. O koltuğu bırakmamak için."