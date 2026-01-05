Son genel seçimde CHP Kahramanmaraş 2. Sıra Milletvekili Adayı olarak listeye girip seçilen DEVA Partili Dr. İrfan Karatutlu'nun, Çarşamba günü AKP'nin TBMM'deki grup toplantısında partiye katılacağı öğrenildi. Sözcü'ye konuşan Karatutlu, "15 gün önce Ankara'da Cumhurbaşkanımızla görüştüm" dedi.

Karatutlu'nun rozetini bizzat Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan takacak.

AKP'YE 12. TRANSFER

Geçtiğimiz günlerde CHP’den ihracı istenince istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır da AKP’ye geçeceğini açıklamıştı. Çakır ve Karatutlu'nun geçişiyle birlikte AKP, 2023 seçimlerinden sonra 12. milletvekili transferini gerçekleştirmiş olacak.

DEVA PARTİSİ'Nİ HER YERDEN SİLDİ

DEVA Partili Karatutlu'nun son 3 haftadır sosyal medya hesaplarında partisinin ismini kullanmaması dikkat çekti.

Hesaplarının biyografi kısmından ise 'DEVA Partisi' ibarelerini kaldırdı, yalnızca 'Kahramanmaraş Milletvekili' yazdı.

'15 GÜN ÖNCE ERDOĞAN'LA GÖRÜŞTÜM' Sözcü'ye konuşan Karatutlu, "15 gün önce Ankara'da Cumhurbaşkanımızla görüştüm. Ardından Sayın Genel Başkan Ali Babacan'la istifa kararımı paylaştım. Bir kırgınlık, küslük yok. Ekonomi ve dış politikadaki gelişmeler üzerine AK Parti'de yol yürümeye karar verdim. Memlekete hizmet etmekten başka bir gayemiz yok. Zaten daha önce de AK Parti İl Başkan Yardımcılığı görevi yaptım. Görüyorsunuz Maduro olayını... Böyle bir ortamda Cumhurbaşkanımızla birlikte hareket etmek istedim. Ülkemiz için hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.

İRFAN KARATUTLU KİMDİR?

DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu, 1965 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini memleketinde tamamlayan Karatutlu, 1991 yılında Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu ve 2003 yılında Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanlığını tamamladı. Sağlık Bakanlığı bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan Karatutlu, uzun yıllar doktor ve yönetici olarak hizmet verdikten sonra 2007’den itibaren özel sektörde fizik tedavi uzmanı olarak çalıştı. Ayrıca Kahramanmaraş Spor Yönetim Kurulu üyeliği ve Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanlığı gibi sivil toplum görevlerinde de bulundu.

Siyasi kariyerine DEVA Partisi’nde başlayan Karatutlu, partinin Kahramanmaraş Kurucu İl Başkanlığı’nı üstlendi ve 2023’te Kahramanmaraş milletvekili seçildi. TBMM’de kentin sosyal ve ekonomik gelişimiyle ilgili çalışmalar yürüten Karatutlu, aynı zamanda eğitimine de önem veriyor; İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunu olup hâlen Kamu Yönetimi yüksek lisans eğitimini sürdürüyor. Evli ve iki çocuk babası olan Karatutlu, İngilizce, orta düzeyde Arapça ve Almanca biliyor.