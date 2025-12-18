Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), “Terörsüz Türkiye” adı altında başlatılan sürece ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından hazırlanan raporu Meclis Başkanlığı’na iletti.

CHP’nin raporu, bugün saat 12.00’de CHP Grup Başkanvekili Murat Emir tarafından TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Raporda, komisyonun tespitlerinin yer aldığı bildirildi.

"ÖCALAN'IN DÖNÜŞÜ İLE İLGİLİ BİR ÖNERİMİZ YOK"

Emir, ardından konuya ilişkin açıklama yaparak şunları söyledi:

"Bizim raporumuzda ‘Umut Hakkı’na dönük herhangi bir atıf söz konusu değil ve bizim raporumuzda özellikle teröre bulaşmamış veya terör örgütü üyesi olmakla birlikte suç işlememiş terör örgütü üyelerinin Türkiye’ye dönüşü ile ilgili bir öneri de yok"